наверх
09.06.201719:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 9 июня: бунт против Билык, визит президента Литвы, учения СБУ

    (обновлено: )103
    Сергей Стерненко, инициатор митинга против выступления Ирины Билык в Одессе
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи в Харькове
    Открытие выставки карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС, в парке Шевченко в Киеве
    Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями региональных СМИ в Киеве
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    В Черкассах прошли масштабные антитеррористические учения с участием подразделений СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГСЧС, полиции, пограничников и органов местной власти
    Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин у избирательного участка в Лондоне во время голосования на досрочных парламентских выборах
    Премьер-министр Великобритании Тереза Май обращается к стране после досрочных парламентских выборов на Даунинг-стрит в Лондоне
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль в аэропорту Киев
    Сергей Стерненко, инициатор митинга против выступления Ирины Билык в Одессе
    Сергей Стерненко, инициатор митинга против выступления Ирины Билык в Одессе. В пятницу противники певицы пикетировали здание главка полиции в ответ на действия правоохранителей.
    Думская.net
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык.
    Думская.net
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи в Харькове
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи в Харькове.
    УНИАН
    Открытие выставки карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС, в парке Шевченко в Киеве
    Открытие выставки карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС", в парке Шевченко в Киеве.
    УНИАН
    Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями региональных СМИ в Киеве
    Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями региональных СМИ в Киеве.
    УНИАН
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    Митинг вкладчиков банка "Михайловский" в Киеве.
    УНИАН
    В Черкассах прошли масштабные антитеррористические учения с участием подразделений СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГСЧС, полиции, пограничников и органов местной власти
    В Черкассах прошли масштабные антитеррористические учения с участием подразделений СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГСЧС, полиции, пограничников и органов местной власти.
    УСБУ
    Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин у избирательного участка в Лондоне во время голосования на досрочных парламентских выборах
    Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин у избирательного участка в Лондоне во время голосования на досрочных парламентских выборах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Премьер-министр Великобритании Тереза Май обращается к стране после досрочных парламентских выборов на Даунинг-стрит в Лондоне
    Премьер-министр Великобритании Тереза Май обращается к стране после досрочных парламентских выборов на Даунинг-стрит в Лондоне.
    REUTERS Stefan Wermuth
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль в аэропорту Киев
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль в аэропорту "Киев".
    УНИАН

    Рекомендуем

    Джонни Депп отмечает 54-летие: подборка редких фото17:15 09.06.2017
    Митинг вкладчиков банка МихайловскийБунт вкладчиков "Михайловского": блокирование движения и стычки с полицией15:11 09.06.2017
    Джессика Альба снялась в фотосессии украинского фотографаЗвезда Голливуда снялась в фотосессии украинского фотографа14:14 09.06.2017
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьмиГолосование на четырех лапах: британцы сходили на выборы со своими питомцами13:43 09.06.2017
    Антитеррористические ученияВ Черкассы стянули силовиков: масштабные учения10:29 09.06.2017
    Парламентские выборы в ВеликобританииДосрочные выборы в парламент Великобритании: Мэй vs Корбин05:38 09.06.2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017Выступление Билык в Одессе с протестами, яйцами и задержаниями22:27 08.06.2017
    Пережившего покушение Осмаева выписали из больницыФотоитоги 8 июня: Осмаев покинул больницу, взрыв у посольства США в Киеве18:22 08.06.2017
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-ДонуПрибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону16:04 08.06.2017
    Все фотоленты
    Сергей Стерненко, инициатор митинга против выступления Ирины Билык в Одессе. В пятницу противники певицы пикетировали здание главка полиции в ответ на действия правоохранителей.

    У здания Главного управления полиции в Одесской области состоялся митинг представителей ряда организаций, возмущенных действиями полиции во время концерта Ирины Билык, который состоялся в четверг вечером.

    Министр внутренних дел Арсен Аваков, кортеж которого прибыл к зданию, общаться с протестующими не захотел, но позвал на переговоры бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" и инициатора вчерашнего протеста под рестораном, где выступала певица, Сергея Стерненко. По его словам, глава МВД поддержал его позицию.

    Читайте также: Деньги ЕС не работают в Украине. Почему? 

    В пятницу, 9 июня, в Харькове встретились президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Украины Петр Порошенко.

    Ссылки по теме:
    Теги: