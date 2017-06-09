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    В БПП рассказали, во сколько Украине обойдется визовый режим с Россией

    (обновлено: )78605
    Как заявила заместитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, на создание разных консульств, учреждений, а также на установление пограничного контроля потребуется 1,5-2 млрд грн.
    Ирина Луценко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Введение визового режима с Российской Федерацией принесет Украине много проблем, заявила заместитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

    "Если мы вводим визовый режим, что делать с крымчанами, которых Россия заставила получить паспорта РФ. Мы заставим их получать визы, а это значит, что мы согласны с аннексией Крыма?", — заявила Луценко в эфире "112 Украина".

    По ее данным, только на создание разных консульств, учреждений, а также на установление пограничного контроля потребуется 1,5-2 млрд грн.

    В мае фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

    Читайте также: Визы с РФ против безвиза с ЕС. Кто кого?

    Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

    Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.

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