Климкин хочет обязать россиян оповещать о въезде в Украину

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об идее создания системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

"Визы на самом деле отживают, они уходят. Во-первых, мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен — вот вы ездите во многие страны и затем заходите в интернет и говорите: я через пять дней еду — вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", — приводятся слова Климкина на сайте телевизионной службы новостей ТСН телеканала "1+1".

По его словам, после политического решения о создании системы, на ее разработку необходимо потратить несколько месяцев, после чего ее необходимо будет протестировать. Климкин подчеркнул, что главное — сохранять контроль на границе.

"Наша цель должна быть простой — закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам", — добавил Климкин.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.