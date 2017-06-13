Введением виз для россиян Порошенко затягивают в яму радикализма - мнение

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. МИД Украины назвало альтернативу визам для россиян. Глава ведомства Павел Климкин выступил за введение системы предварительного информирования через интернет о поездках граждан России в Украину. По словам Климкина, визы уходят в прошлое, все ездят по биометрическим паспортам, а Украине нужно контролировать въезд на свою территорию. Тем временем, на введении виз настаивают в "Народном фронте".

Новую идею, высказанную представителем "Народного фронта", в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Алексей Якубин.

"Мы наблюдаем в публичной плоскости игру, когда "Народный фронт" пытается президента загнать в яму радикализма, то есть "Народный фронт" постоянно повышает ставки. Вот тема с введением виз с РФ — это попытка "Народного фронта" заставить президента все более и более радикализоваться. После запрета части российских соцсетей, ряда других инициатив. То есть это попытка "Народного фронта"дальше загонять в эту ловушку радикализма, а в итоге терять, возможно, потенциального избирателя", — считает Якубин.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.