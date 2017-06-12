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    Могерини: отмена виз для Украины даст новые возможности для обеих сторон

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    Европа открывает для украинцев свои границы (549)

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    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, в отмене Евросоюзом виз для украинцев выигрывают обе стороны. Это создаст новые возможности для всех, усилит экономики, безопасность и дружбу.
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что отмена Евросоюзом виз для украинских граждан даст новые возможности для обеих сторон.

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    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях. Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. По данным Государственной пограничной службы страны, в первые часы с момента отмены виз для украинских граждан, границу пересекли около 600 граждан страны.

    "Украина осуществила реформы, которые требовали ее граждане. И мы в Европейском Союзе выполнили свое обещание. Для нас это ситуация, когда выигрывают обе стороны. Она создаст новые возможности для всех нас, усилит наши экономики, нашу безопасность и нашу дружбу. Именно на это и направлено наше партнерство", — говорится в комментарии Могерини, размещенном на официальной странице представительства ЕС в Киеве.

    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства, которые не являются членами ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

    Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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