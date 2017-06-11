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11.06.201718:31
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    Фотоленты

    Первый день безвиза с ЕС: как это происходит

    (обновлено: )171
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Первый рейс из Украины в Будапешт рамках вступления в силу безвизового режима
    Граждане Украины беспрепятственно пересекают границу с ЕС
    Граждане Украины беспрепятственно пересекают границу с ЕС
    В Хельсинки граждан Украины встретил Посол
    Прибыл первый авиарейс из Киева в Варшаву. Украинцы с биометрпаспортамы беспрепятственно прошли контроль
    Украинцы с биометрпаспортамы беспрепятственно прошли контроль
    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН
    Первый рейс из Украины в Будапешт рамках вступления в силу безвизового режима
    Первый рейс из Украины в Будапешт рамках вступления в силу безвизового режима
    МИД Украины / Facebook
    Граждане Украины беспрепятственно пересекают границу с ЕС
    Граждане Украины беспрепятственно пересекают границу с ЕС.
    facebook.com/Департамент консульської служби МЗС України
    Граждане Украины беспрепятственно пересекают границу с ЕС
    Граждане Украины беспрепятственно пересекают границу с ЕС
    facebook.com/Департамент консульської служби МЗС України
    В Хельсинки граждан Украины встретил Посол
    В Хельсинки граждан Украины встретил Посол
    twitter.com/ukrzakordonom
    Прибыл первый авиарейс из Киева в Варшаву. Украинцы с биометрпаспортамы беспрепятственно прошли контроль
    Прибыл первый авиарейс из Киева в Варшаву. Украинцы с биометрпаспортамы беспрепятственно прошли контроль
    twitter.com/ukrzakordonom
    Украинцы с биометрпаспортамы беспрепятственно прошли контроль
    Украинцы с биометрпаспортамы беспрепятственно прошли контроль
    twitter.com/ukrzakordonom
    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    Автобус Черновцы - Варшава на Западном автовокзале польской столицы. С 11 мая украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    Поезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы. С 11 мая украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    Автобус Киев - Варшава на Западном автовокзале польской столицы. С 11 мая украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. 

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получили граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

    Некоторые международные и украинские эксперты ранее заявляли об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.

    Смотрите также: Отправка из Киева в Перемышль первого "безвизового" поезда

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