Работу телефонов для информирования украинцев о безвизе продлили - МИД

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Работу "горячих" телефонных номеров для информирования украинцев по вопросам безвизового режима поездок в ЕС продлили до пятницы. Об этом сообщает Департамент консульской службы в воскресенье вечером в Facebook.

Как сообщается, в день вступления в силу решения Европейского союза о безвизовых поездках граждан Украины украинские консулы давали по телефону ответы на вопросы украинцев о порядке безвизового въезда в страны ЕС по биометрическим паспортам.

"В департамент консульской службы поступили разные по содержанию вопросы. Анализ их характера и настойчивость граждан в намерении получить максимум информации о порядке безвизового въезда в страны ЕС послужили основанием продолжить прямое общение в телефонном режиме до 16 июня 2017 года ежедневно с 08.00 до 21.00", — говорится в сообщении, хотя ранее заявлялось, что "горячие" телефонные номера будут работать на протяжении суток 11 июля.

Также сообщается, что дипломаты будут отвечать по киевским номерам телефонов 044-238-18-54, 044-238-17-49 и 044-238-15-88.

Скриншот с сайта Facebook

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.