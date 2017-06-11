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    Работу телефонов для информирования украинцев о безвизе продлили - МИД

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    Европа открывает для украинцев свои границы (543)

    (обновлено: )2301
    Согласно информации, 11 июня украинские консулы давали по телефону ответы на вопросы украинцев о порядке безвизового въезда в страны ЕС по биометрическим паспортам.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Работу "горячих" телефонных номеров для информирования украинцев по вопросам безвизового режима поездок в ЕС продлили до пятницы. Об этом сообщает Департамент консульской службы в воскресенье вечером в Facebook.

    Очередь за биометрическими паспортами
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    Как сообщается, в день вступления в силу решения Европейского союза о безвизовых поездках граждан Украины украинские консулы давали по телефону ответы на вопросы украинцев о порядке безвизового въезда в страны ЕС по биометрическим паспортам.

    "В департамент консульской службы поступили разные по содержанию вопросы. Анализ их характера и настойчивость граждан в намерении получить максимум информации о порядке безвизового въезда в страны ЕС послужили основанием продолжить прямое общение в телефонном режиме до 16 июня 2017 года ежедневно с 08.00 до 21.00", — говорится в сообщении, хотя ранее заявлялось, что "горячие" телефонные номера будут работать на протяжении суток 11 июля.

    Также сообщается, что дипломаты будут отвечать по киевским номерам телефонов 044-238-18-54, 044-238-17-49 и 044-238-15-88.

    Скриншот с сайта Facebook

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

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