Пир на весь мир. Украина ликует – безвиз наступил

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Безвизовая эйфория

Дождались! Спустя 10 лет Украина таки получила многострадальный безвиз с ЕС.

11 июня бесспорно войдет в учебники по истории Украины как первый день, когда безвиз официально заработал для украинцев.

Эпопея с безвизовым режимом для украинцев длилась еще с 2008 года. Первоначально Украина рассчитывала получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос в связи с необходимостью согласования механизма приостановки безвизового режима в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Смотрите также: Киев празднует безвизовый режим с ЕС

Получение безвиза нынешние власти расценивают, как большую перемогу на пути евроинтеграции Украины. Президент Петр Порошенко назвал решение ЕС об отмене виз "последним "прощай" советской и Российской империям".

По случаю получения безвиза власти закатили грандиозные празднования, которые продлятся аж пять дней — с 9 по 13 июня. В столице ради этого даже перекрыли центр города – Европейскую площадь и Крещатик до улицы Богдана Хмельницкого. Кроме того, на выходных закрыли проезд по улицам Большая Житомирская, Владимирская и на Софийской площади.

Для киевлян и гостей столицы власти города приготовили концерты, флешмобы и разнообразные конкурсы. На Крещатике установили пять локаций, которые будут представлять одну из стран Европы.

Читайте также: Сюрприз! Ассоциация с ЕС ставит крест на членстве в ЕС

В воскресенье из Киева в польский Перемышль отправился первый "безвизовый" поезд с 40 украинскими активистами, экспертами, художниками и журналистами.

А Петр Порошенко во время церемонии по случаю безвиза открыл символическую дверь в ЕС на украинско-словацкой границе. Церемония проходила на пропускном пункте "Ужгород".

Накануне, в субботу, 10 июня, президент принял участие в торжествах на Европейской площади в Киеве, где заявил, что у безвиза есть начало, а конца — не будет. По словам президента, "это будет уже окончательное "Прощай" Российской империи, и слова "Back in the USSR" мы будем слышать, лишь слушая Битлз".

На удивление многих, Порошенко даже процитировал стих российского поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

"Когда в момент наивысшего торжества и шароварного пафоса прощания с "русским миром", ты цитируешь русского поэта на русском языке это выглядит как шизофрения и патология", — прокомментировал речь Порошенко у себя в Facebook политолог Михаил Павлив.

Безвиз в действии

Тем временем, в МИД Украины с гордостью рапортуют, что в первый день безвизом уже воспользовались тысячи украинцев, но есть и отказы.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в соцсетях, что первые рейсы из Украины в Варшаву, Будапешт, Франкфурт и Мюнхен успешно приземлились и прошли паспортный контроль. Сам министр пересек украинскую-венгерскую границу по биометрическому паспорту на КПП Чоп-Захонь.

Смотрите также: Онлайн-трансляция с пунктов пропуска на границе Украины и ЕС

При этом директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев рассказал, что пока отказано во въезде четырем украинцам.

По его словам, по состоянию на утро один отказ был зафиксирован на границе с Польшей — через пограничный пункт "Шегини" пытался въехать в Польшу мужчина, имеющий запрет на въезд, вынесенный властями Дании — ранее этот гражданин Украины превысил срок пребывания в Шенгене. Точно по такой же причине было отказано во въезде двум украинцам на границе со Словакией, в пункте Вишне Немецкое. Эти граждане до этого были депортированы из ЕС и знали о запрете въезда. На границе с Румынией было отказано во въезде мужчине, у которого не было биометрического паспорта.

Без виз, но не без правил

Как отмечают эксперты, безвизовый режим с ЕС облегчит поездки за границу, но упрощение правил – не значит их отсутствие. Тщательной проверки на границе все равно не избежать.

Срок пребывания в шенгенской зоне для всех одинаковый — 90 дней на полгода, жить постоянно или работать нельзя. Еще одно важное условие — достаточное обоснование визита. Главная цель визовой и пограничной проверок – убедиться в том, что человек не планирует нарушать миграционные правила.

Напомним, в ЕС действует так называемый "Шенгенский пограничный кодекс", где указан порядок и основные правила пересечения границы иностранцами. Въезд в страны ЕС разрешен тем гражданам, которые: 1) имеют на руках документ для пересечения границы (загранпаспорт, проездной документ ребенка, диппаспорт и т.п.); 2) могут обосновать цель и условия пребывания в ЕС; 3) располагают достаточными финансовыми средствами как для пребывания в ЕС, так и для возвращения в Украину; 4) не находятся в перечне лиц, которым запрещен въезд в ЕС; 5) не представляют угрозы для общественного порядка, безопасности.

Смотрите также: Безвиз для украинцев: сколько нужно денег для въезда в ЕС

Для тех, у кого нет биометрического паспорта, к этому перечню добавляется шестой пункт – нужно иметь в паспорте действующую визу.

Чтобы попасть в ЕС с целью туризма или по личным причинам, может понадобиться также документ о месте проживания в "шенгене" (например, бронь в отеле или хостеле) и обратный билет.

Для путешествия за границу на автомобиле нужно иметь: национальное водительское удостоверение; опознавательный знак Украины на транспортном средстве; договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на лицо, которое пересекает границу; государственный номерной знак на ТС.

Что касается документов для деловой поездки, помимо прочего, понадобятся приглашение от фирмы или официального учреждения для посещения какого-то мероприятия или другие подтверждения.

Еще одно важное условие — финансовая состоятельность. Пограничный кодекс ЕС дает право проверять у путешествующих наличие финансового обеспечения, но не предусматривает четкого механизма проверки. Поэтому нужно быть готовым ко всему.

Кроме того, не существует финансовых требований, единых для всего ЕС, каждая страна устанавливает их самостоятельно. К примеру, в случае Латвии это 14 евро в сутки, Германии – 45 евро, Испании – целых 70,77 евро и не менее 636,93 евро на поездку. "Если паспорт и электронная база показывают, что человек путешествовал раньше в ЕС без каких-либо проблем, то, вероятно, про деньги спрашивать не будут. Но все равно закон надо соблюдать — у каждого должны быть средства на поездку! Для них важно понять, что вы имеете средства для проживания. Потому что если человек их не имеет — это увеличивает шанс, что он намерен трудоустроиться и остаться в стране нелегалом. Это — единственный мотив проверки средств на границе", — пишет Сергей Сидоренко для "Европейской правды".

При этом он обращает внимание на то, что в ЕС не существует требования о том, что вы должны брать на границу справку из банка или другие подобные документы. А значит, их отсутствие не может быть причиной для того, чтобы отказать вам во въезде.

А как у соседей?

Празднования Украина устроила пышные, даже Молдова и Грузия отмечала с меньшим размахом.

Молдова была первой из бывших республик СССР (не считая стран Балтии), которая получила в апреле 2014 года безвизовый режим с ЕС. Торжества по этому случаю состоялись 29 апреля. Традиционно прошел праздничный концерт, в котором приняли участие исполнители из Молдовы, Румынии и Украины. По телевидению транслировали рекламные ролики, посвященные безвизу, а в школах страны прошла тематическая неделя "Откроем для себя Европу".

Грузины праздновали безвиз с фейерверками под звуки гимна Евросоюза три дня — с 26 по 28 марта 2017 года.

Читайте также: Спецкор: Грузия получила безвиз — все радуются, поздравляют друг друга

На гуляниях в центре Тбилиси собрались тысячи людей, где для них устроили праздничный концерт. В вечернее время торжества сопровождались салютом.

За первый месяц безвиза для Грузии пограничники не пустили в ЕС только 26 человек с почти 12 000 путешественников. Похожая ситуация и в Молдове. За первые 2,5 года действия безвиза молдаване пересекали границу более 2 миллионов раз, а количество отказов во въезде зафиксировано меньше чем 7000.

По материалам из открытых источников интернет.