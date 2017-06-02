Сюрприз! Ассоциация с ЕС ставит крест на членстве в ЕС

Павел Рудяков, эксперт

Когда воодушевленный, радостно-торжественный Петр Порошенко в специальном комментарии по случаю принятия Сенатом Нидерландов решения о ратификации "Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами", восклицая: "Слава Европе!", – заверяет украинцев в том, что с этого момента на пути Украины "в Европу", якобы, не остается никаких препятствий, он, то ли искренне заблуждается, то ли лукавит. И в том, и в другом случае вводя в заблуждение сограждан, сохраняющих остатки готовности доверять словам президента. На самом деле, ни "пути в Европу", ни "цивилизационного выбора", о которых опять – в сотый раз! – говорит Порошенко, в природе не существует. Никакие красивые, исполненные патетикой слова, никакие ужимки и прыжки ораторов, озвучивающих мантры (в одном из своих значений это слово в переводе с санскрита означает: орудие осуществления психологического воздействия) о "светлом европейском будущем" для украинцев, убедить в противоположном неспособны. Факты – упрямая вещь. Главный же факт состоит в том, что ратификация "Соглашения" ничего ни Украине, ни украинцам не дает, ни в плане материальном, ни в моральном. Европа остается Европой, Украина – Украиной, ассоциация между ними – документом формальным, бумагой, имеющей к реальной действительности весьма отдаленное отношение. "Слава ассоциации, Петр Алексеевич"!

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Ничего похожего на "путь в Европу", по которому, якобы, Украина мчит вперед на всех парусах, не было тогда, когда голландцы после провального для нас референдума отложили ратификацию "Соглашения", нет и сейчас, когда они после того, как Еврокомиссия согласилась учесть их уточнения к тексту документа, ратифицировали его. По той простой причине, что украинское "Соглашение об ассоциации" с Европой, изначально не предполагавшее для Украины перспективу членства в ЕС ни в кратко-, ни в средне-, ни в долгосрочной перспективе по умолчанию, после голландских поправок поставило на этой перспективе жирный крест. Уже в виде прямого, не прикрываемого и не замалчиваемого ее отрицания. У других стран, с которыми Брюссель подписывал такого рода документы, соглашение об ассоциации однозначно было нацелено на их последующее присоединение к Евросоюзу в качестве его члена. Там была ассоциация ради членства, у нас – ассоциация ради… самой ассоциации. Как говорится, почувствуйте разницу, господа! Получилось, что, вопреки кампании декоммунизации, активно ведущейся на словах, но откровенно буксующей на деле, наши вожди и евроинтеграторы продолжают жить и работать, как завещали великие коммунисты: норовя в любой ситуации "пойти своим путем". В случае с "путем в Европу" этот "свой путь" обернулся путем в никуда.

Когда история с формальным сближением Брюсселя и Киева только-только начиналась – а было это во времена "позднего" Леонида Кучмы, – украинская делегация на переговорах с европейцами изо всех сил настаивала на том, чтобы в преамбулу будущего документа, посвященного ассоциации, было всенепременно включено положение о перспективе для Украины членства в Европейском Союзе. Пусть в отдаленном будущем, но – членства. Без этого, говорили наши переговорщики, документ не имеет смысла. Не может же, в самом-то деле, ассоциация быть самодостаточной, не так ли? Европейская сторона от обсуждения темы всячески уклонялась, от прямого ответа на поставленный вопрос долгое время уходила, пока, наконец, не сочла возможным сформулировать свою позицию: ассоциацию вам придется подписать, разговоры же о вашем членстве отложим на потом. Теперь, вот, это самое "потом" наступило. Вопрос о членстве снят с повестки дня.

Кроме отказа Украине в даже самой призрачной перспективе членства в Евросоюзе, Гаага, размахивая протоколом с результатами апрельского референдума, вытребовала от Брюсселя еще несколько уточнений по тексту "Соглашения об ассоциации". Ни одно из них само по себе, ни все они вместе взятые радости у Киева вызвать никак не могут. Все они бьют под дых и украинским планам вынудить Европу "усыновить" Украину, взяв ее на содержание, и проевропейской риторике официального Киева, рассчитанной на внутреннее употребление. Понятно, что власть, считая себя умнее своего народа, от возгласов: "Слава Европе!", – отказываться ни в коем случае не намерена. Только эффект от такой политики, и без того в последнее время снизившийся до предела, теперь вовсе упадет до нуля. Ситуацию не спасут ни радостные улыбки наших и их чинов, ни "безвиз", разочарование от которого для значительной части украинцев не заставит себя долго ждать.

Ничем иным, как плевком в лицо Киеву, нельзя назвать вытребованное Гаагой специальное уточнение, согласно которому "Соглашение об ассоциации" не предполагает того, что Европейский Союз принимает на себя перед Украиной какие-либо обязательства, касающиеся общей обороны и безопасности. Прощай миф о том, что на востоке ВС Украины защищают не только самих себя и свою страну, но и Европу! Прощайте иллюзии об украинско-европейском единстве в противостоянии коварной Москве! Не менее неприятным, чтобы не сказать – катастрофическим, выглядит пункт о том, что по "Соглашению" Украина не получает доступ к структурным фондам ЕС. Плакали прямые финансовые вливания от Брюсселя в… Хотел сказать: в украинскую экономику, но вовремя остановился. Причем тут экономика? Не в экономику, а в карманы украинских евроинтеграторов.

Итак, имеем две новости: хорошую и плохую. Хорошая новость: для ратификации "Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" зажжен "зеленый свет". Новость плохая: на пути Украины в Европу, как горел, так и продолжает гореть "красный". Вопрос, куда же мы, в таком случае, идем, двигаясь "по пути в Европу", в таком случае повисает в воздухе. И будет, похоже, оставаться в висячем положении еще некоторое время.

У новости хорошей продолжения, по сути дела, нет. Ожидать от вступления в силу "Соглашения об ассоциации" особых экономических чудес, способных вернуть к жизни остатки украинской национальной экономики, не приходится при самых оптимистических сценариях дальнейшего развития ситуации. У новости плохой продолжение – в сторону ухудшения – возможно и даже, как это ни прискорбно констатировать, вероятно. Если Европа, исходя из каких-то своих собственных побуждений, решит проявить в отношении Киева требовательность, то плохие новости способны смениться новостями очень плохими.

Во-первых, ЕС может приостановить действие "безвиза". Дональд Трамп на саммите Г-7 критиковал Европу за то, что она, пуская к себе под видом беженцев всех подряд, плодит потенциальных террористов. Европа в ответ на критику записала в решение саммита положение об усилении контроля над лицами, засветившимися в боевых действиях в "горячих" точках Северной Африки и Ближнего Востока. До наших участников и ветеранов "АТО" осталось буквально рукой подать. Европейцы в любой момент могут включить их в список тех, за кем нужен глаз да глаз, и тогда приостановка "безвиза" для украинцев может стать реальностью. Во-вторых, ЕС может приостановить действие зоны свободной торговли. Поводы для того чтобы задуматься над таким решением, мы уже даем. Вот, например, под видом украинской продукции, по квотам, выделенным Брюсселем Украине, на рынок ЕС идет китайское сухое молоко. Дальше – будет больше. Зная умения китайцев и алчность наших чиновников, подобные случаи будут плодиться не по дням, а по часам. Когда Европе надоест, она отреагирует. В-третьих, Брюссель может приостановить или ограничить действие самого "Соглашения об ассоциации". Причины понятны, в качестве же повода может быть использована борьба против коррупции, точнее, ее провал. "Слава Европе!", – восклицаем мы сегодня. Что нам в ответ на этот победный клич скажет Европа? "Слава Украине!"? Вряд ли, ой, вряд ли.