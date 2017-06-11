Президент Евросовета высказался о безвизе с Украиной

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Введение безвизового режима сближает Украину и Евросоюз, написал президент Европейского Совета Дональд Туск в микроблоге в Twitter.

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"День, который запомнится. Безвизовые поездки для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", — отметил он.

Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.