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11.06.201715:30
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    Президент Евросовета высказался о безвизе с Украиной

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (534)

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    Президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что день 11 июня запомнится навсегда: "Безвизовые поездки для украинцев стали реальностью. Это сближает нас".
    Премьер-министр Польши Дональд Туск
    RIA News Сергей Субботин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Введение безвизового режима сближает Украину и Евросоюз, написал президент Европейского Совета Дональд Туск в микроблоге в Twitter.

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    "День, который запомнится. Безвизовые поездки для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", — отметил он.

    Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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