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    В Киеве перекроют движение транспорта из-за "безвиза"

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    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (482)

    (обновлено: )24612
    По данным КГГУ, движение транспорта будет перекрыто: с 22:00 9 июня до 23:00 13 июня на Европейской площади; с 8:00 до 23:30 10 июня на Крещатике.
    Автомобили
    RIA News Александр Кожохин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на Европейской площади с 9 по 13 июня будет полностью перекрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

    Загранпаспорт
    УНИАН
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    Также сообщается, что 10 июня будет перекрыто движение транспорта на Крещатике.

    В это время в центре столицы будет проходить общественно-художественная акция и концерт "Безвиз", посвященные вступлению в силу безвизового режима с ЕС. 

    По данным КГГУ, движение будет перекрыто:

    с 22:00 9 июня до 23:00 13 июня на Европейской площади;

    с 8:00 до 23:30 10 июня на Крещатике (от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого).

    Также а это время будут внесены изменения в работу пассажирского транспорта, маршруты которого проходят через места проведения мероприятия.

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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