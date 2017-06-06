В Киеве перекроют движение транспорта из-за "безвиза"

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на Европейской площади с 9 по 13 июня будет полностью перекрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

Также сообщается, что 10 июня будет перекрыто движение транспорта на Крещатике.

В это время в центре столицы будет проходить общественно-художественная акция и концерт "Безвиз", посвященные вступлению в силу безвизового режима с ЕС.

По данным КГГУ, движение будет перекрыто:

с 22:00 9 июня до 23:00 13 июня на Европейской площади;

с 8:00 до 23:30 10 июня на Крещатике (от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого).

Также а это время будут внесены изменения в работу пассажирского транспорта, маршруты которого проходят через места проведения мероприятия.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.