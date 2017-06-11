Вылет по безвизу болельщиков сборной Украины в Финляндию

"Сегодня в международном аэропорту "Борисполь" пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили болельщиков нашей футбольной сборной. Большинство из них уже сегодня пересекали государственную границу по новым правилам, ведь в ночь с 10 на 11 июня граждане Украины начали путешествовать в рамках безвизового режима со странами Европы", — сообщила пресс-служба украинской погранслужбы в воскресенье.

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