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    Грузия празднует введение безвизового режима с ЕС

    (обновлено: )54
    Граждане Грузии с 28 марта смогут без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом по биометрическим паспортам. Как в Грузии решили отпраздновать безвиз с ЕС смотрите в видео.
    канал David Zhvania на

    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре страны-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четырех стран-кандидатов в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

    Нахождение в странах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес-встречи, тренинги, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников. В случае рабочего и долгосрочного учебного визита гражданину Грузии будет необходимо получить визу в консульстве соответствующей страны.

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