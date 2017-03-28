Грузия празднует введение безвизового режима с ЕС

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре страны-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четырех стран-кандидатов в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение в странах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес-встречи, тренинги, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников. В случае рабочего и долгосрочного учебного визита гражданину Грузии будет необходимо получить визу в консульстве соответствующей страны.