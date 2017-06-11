Пункты пропуска на границе с ЕС с высоты птичьего полета

"В Румынию прибыли более 150 человек. Без проблемных вопросов проходит контроль. Одному человеку отказано ввиду того, что он пытался въехать по обычному загранпаспорту или паспорту гражданина Украины для выезда за границу, и без визы, а, значит, не по биометрическому паспорту", — добавил он.

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"В Будапешт (Венгрия) прибыло около 160 человек, 35 из них — по биометрическим паспортам без проблем. Два рейса прибыли в Рим из Львова и Киева, более 50 человек по биометрическим паспортам. Нет никаких проблем. Прошли контроль. Отказов нет", — сказал Погорельцев.

По его словам, граждане Украины прибывают в Париж, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне. Консулы Украины работают в круглосуточном режиме во всех наземных пунктах пропуска со странами ЕС. Вместе с тем он добавил, что украинские консулы находятся в аэропортах не только столиц стран ЕС.

"Украинско-словацкую границу по состоянию на 10.30 пересекли 733 гражданина Украины, из них безвизовым режимом воспользовались 33 человека. Двум гражданам Украины отказано во въезде на безвизовых основаниях в связи с превышением срока предыдущего пребывания в Европейском Союзе", — добавил Погорельцев.

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.