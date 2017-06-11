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    Пункты пропуска на границе с ЕС с высоты птичьего полета

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    Европа открывает для украинцев свои границы (534)

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    В воскресенье с полуночи в страны Европейского Союза после вступления в силу безвиза уже въехали тысячи граждан Украины, сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
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    "В Румынию прибыли более 150 человек. Без проблемных вопросов проходит контроль. Одному человеку отказано ввиду того, что он пытался въехать по обычному загранпаспорту или паспорту гражданина Украины для выезда за границу, и без визы, а, значит, не по биометрическому паспорту", — добавил он.

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    "В Будапешт (Венгрия) прибыло около 160 человек, 35 из них — по биометрическим паспортам без проблем. Два рейса прибыли в Рим из Львова и Киева, более 50 человек по биометрическим паспортам. Нет никаких проблем. Прошли контроль. Отказов нет", — сказал Погорельцев.

    По его словам, граждане Украины прибывают в Париж, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне. Консулы Украины работают в круглосуточном режиме во всех наземных пунктах пропуска со странами ЕС. Вместе с тем он добавил, что украинские консулы находятся в аэропортах не только столиц стран ЕС.

    "Украинско-словацкую границу по состоянию на 10.30 пересекли 733 гражданина Украины, из них безвизовым режимом воспользовались 33 человека. Двум гражданам Украины отказано во въезде на безвизовых основаниях в связи с превышением срока предыдущего пребывания в Европейском Союзе", — добавил Погорельцев.

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

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