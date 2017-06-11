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    Онлайн-трансляция с пунктов пропуска на границе Украины и ЕС

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    Европа открывает для украинцев свои границы (515)

    (обновлено: )8101
    Перед тем как запустить безвиз, Госпогранслужба заявляла, что все пункты пропуска готовы, а увеличение пассажиропотока прогнозировалось в пределах 30%. В онлайн-трансляции предлагается посмотреть, что происходит на некоторых автомобильных пунктах пропуска.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    В ночь на воскресенье Европейский союз запустил безвизовый режим для граждан Украины. С 11 июня украинцы у которых есть биометрический паспорт, могут ехать в страны Шенгенской зоны без виз.

    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

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    Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников. 

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