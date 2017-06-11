КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье из Киева в польский Перемышль отправился первый "безвизовый" поезд, передает УНИАН.

В поезде 40 украинских активистов, экспертов, аналитиков, художников и журналистов. Провожать поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева пришли представители украинского правительства и иностранные дипломаты.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что художники и представители гражданского общества отправились в Польшу, чтобы проверить, как в первый день работает безвизовый режим с Европейским Союзом.

В свою очередь посол Республики Польша в Украине Ян Пекло сказал, что Украина заслужила введения безвизового режима. По его словам, сегодня ЕС открывает европейское пространство для Украины.

Руководитель отдела печати и информации Представительства Европейского Союза Юргис Вильчинскас подчеркнул, что "безвиз предоставит больше свободы украинцам для посещения Европейского Союза".

УНИАН Первый "безвизовый" поезд отправился из Киева в Перемышль

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.