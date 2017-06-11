В ЕС уже въехали тысячи украинцев, четырем гражданам - отказали

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье с полуночи в страны Европейского Союза после вступления в силу безвиза уже въехали тысячи граждан Украины, четырем украинцам отказано во въезде, сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Безвизовый режим поездок граждан Украины в ЕС — это уже реальность, и свидетельствует об этом то, что сотни, а уже и тысячи граждан Украины без виз по биометрическим паспортам въехали в страны Европейского Союза", — сказал Погорельцев, передает УНИАН.

Читайте также: Rzeczpospolita: вы удивитесь, а Киев отдаляется от Европы

"В Румынию прибыли более 150 человек. Без проблемных вопросов проходит контроль. Одному человеку отказано ввиду того, что он пытался въехать по обычному загранпаспорту или паспорту гражданина Украины для выезда за границу, и без визы, а, значит, не по биометрическому паспорту", — добавил он.

"В Будапешт (Венгрия) прибыло около 160 человек, 35 из них — по биометрическим паспортам без проблем. Два рейса прибыли в Рим из Львова и Киева, более 50 человек по биометрическим паспортам. Нет никаких проблем. Прошли контроль. Отказов нет", — сказал Погорельцев.

По его словам, граждане Украины прибывают в Париж, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне. Консулы Украины работают в круглосуточном режиме во всех наземных пунктах пропуска со странами ЕС. Вместе с тем он добавил, что украинские консулы находятся в аэропортах не только столиц стран ЕС.

УНИАН Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС

"Украинско-словацкую границу по состоянию на 10.30 пересекли 733 гражданина Украины, из них безвизовым режимом воспользовались 33 человека. Двум гражданам Украины отказано во въезде на безвизовых основаниях в связи с превышением срока предыдущего пребывания в Европейском Союзе", — добавил Погорельцев.

Ранее сообщалось, что было отказано во въезде в Евросоюз одному гражданину Украины.