Rzeczpospolita: вы удивитесь, а Киев отдаляется от Европы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Еще в XIX веке великий историк Юзеф Шуйский писал, что "фальшивая история порождает фальшивую политику". К упрощениям, которые порой перерождаются в фальсификацию истории, склонны многие народы, но для украинцев они могут обернуться катастрофическими политическими последствиями. В Польше проблема диалога с Украиной связана с существующим на Днепре культом членов ОУН-УПА…", — пишет в статье для Rzeczpospolita историк и публицист Лукаш Адамский.

"У нас не понимают, неужели волынский вопрос оказался настолько сложным, что его невозможно отделить как от украинской проблемы национального самоопределения, так и от более ранней истории. Спорных тем существует гораздо больше. В целом они касаются характера и последствий принадлежности части земель современной Украины к Первой и Второй Речи Посполитой, а также оценки польской политики в отношении украинцев", — продолжает автор публикации.

"Эти проблемы проистекают из того, что историческое сознание украинских элит базируется на довольно рискованном с точки зрения методологии убеждении, будто появление украинского государства — это логичное продолжение, по меньшей мере, тысячелетней истории украинцев и их борьбы за независимость, а украинский народ испокон веков имел право на самоопределение и его защиту с использованием любых средств", — отмечает историк.

"Кто не с нами, тот против нас"

Конфликт с Россией резко повысил популярность этой националистической идеологии, которая уже раньше начала завоевывать умы молодежи и перекинулась с Галиции на Центральную Украину, продолжает польский публицист. "Недавно Киевский городской совет прислушался к требованиям шовинистической партии "Свобода" и согласился переименовать одну из главных столичных артерий в улицу Шухевича — главнокомандующего УПА и офицера вермахта, который, по всей вероятности, был замешан в убийстве евреев на территории Белоруссии", — пишет Лукаш Адамский.

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"Одновременно украинская общественность резко осудила как Путина, который в беседе с президентом Макроном назвал жившую в XI веке французскую королеву Анну русской, так и тех, кто совершенно справедливо доказывал, что если Кремль искажает факты, не следует отвечать ему тем же, ведь история Руси — это часть не только украинской национальной истории. Однако за редким исключением украинские интеллектуалы не пытаются остановить национализацию общественного дискурса. Витающая в воздухе идея "кто не с нами, то против нас" оказывает на многих сильное воздействие", — продолжает автор статьи.

"Усилению этого патриотического позерства способствовали, и военный конфликт, и "окончательный крах лозунгов, основанных как на постсоветской ностальгии, так и на любых идеях, которые казались пророссийскими", — говорится в публикации. Украинские националисты не называют сейчас Польшу своим врагом, но видение истории, которое они продвигают (геройством в нем считается любая форма борьбы с "оккупантами") становится основой исторического конфликта не только с россиянами, но также с поляками, евреями и, в некоторой степени, с немцами и белорусами…", — пишет польский историк.

Это не легкий насморк

"К сожалению, президент Порошенко и украинское правительство не осознают всей серьезности этих проблем или, руководствуясь внутриполитическими соображениями, считают, что менять курс исторической политики им невыгодно. Через два года должны состояться президентские выборы, так что ура-патриоты станут востребованным электоратом. Националисты активно записываются в добровольцы и идут воевать на фронт", — говорится в публикации.

"Сейчас Киев считает польские власти "националистической" силой, которая оказалась в Европе в изоляции и поэтому обладает незначительными (по сравнению с Германией) возможностями в формировании политики НАТО и ЕС в отношении Украины и России. Это, конечно, лишь предлог. К предупреждениям, которые формулировали предыдущие польские правительства, в Киеве тоже не прислушивались. Чем еще кроме игнорирования Польши можно объяснить то, что нам до сих пор не удалось добиться показа в Украине фильма "Волынь" или исключения из украинских законов о декоммунизации пункта, который ставит критику в адрес ОУН-УПА вне закона", — интересуется Лукаш Адамский.

"Даже те украинцы, которые подключились к историческому диалогу с поляками, зачастую безапелляционно заявляют, что суверенный народ имеет право сам выбирать себе героев. Они усматривают обманчивую симметрию между историей польского и украинского народов или даже продвигают мысль, что Польша хочет снова "колонизировать" Украину — на этот раз в ментальном плане. При этом подразумевается, что корнем всех проблем стала партия "Право и Справедливость", — продолжает публицист.

"Распространению этого убеждения способствуют некоторые польские круги, которые недооценили развитие украинского национализма, а сейчас питают иллюзии, что это всего лишь "легкий насморк". Такая позиция исключительно близорука. Историческая политика не может выступать объектом суверенитета, поскольку она влияет на то, как воспринимают страну за границей…", — говорится в статье.

Украинский маккартизм

"Для польских элит, где уже много лет существует политический консенсус по поводу поддержки Украины, историческая политика Киева имеет значение во внешне- и внутриполитическом аспекте. "Революция достоинства" и идеализм тысяч добровольцев, которые встали на защиту независимости Украины, вызвали в Польше всеобщее восхищение. Сейчас такое же всеобщее недоумение вызывает то, что на Украине выдвигают на первый план людей, способных разжечь рознь, как Шухевич, а не тех, кто мог бы сплотить народ, как защищавшие Донецкий аэропорт "киборги", — продолжает Лукаш Адамский.

"Появляются опасения, что ограничение плюрализма в общественных дискуссиях и национализация истории в Украине приведут к появлению украинского маккартизма, а это похоронит надежды на успешную трансформацию и европеизацию этой страны в обозримом будущем. В таком случае поляки изменят свое отношение к украинцам, а популярность приобретут силы (часто находящиеся под влиянием структур, связанных с Россией), которые считают, что политику Польши в отношении Украины необходимо увязать с решением вопроса о бандеризме", — пишет польский историк.

"Это негативно отразится на положении огромного количества украинских мигрантов в Польше, часть из которых (в том числе обладатели Карты поляка, но де-факто украинцы) в ближайшие годы станут польскими гражданами. Интенсивное укрепление общественных и экономических связей между Польшей и Украиной делает разрядку напряженности, возникшей на историческом фоне, важным делом не только для внешней, но и для внутренней политики", — полагает публицист.

"В создавшейся ситуации нужно завязать диалог с украинцами и предпринять активные шаги по продвижению в Украине такой версии совместной истории, которая станет альтернативой националистическому подходу. Здесь будут уместны как соответствующие политические заявления, так и институциональные решения. Следует также наладить взаимодействие с Израилем и Германией, чтобы выработать стратегию реагирования на случаи оправдания тоталитарных преступлений", — отмечает Лукаш Адамский.

"Наконец, следует помнить, что в интересах поляков — народа, который, в том числе, в XX веке, неплохо на фоне других выдержал проверку историей — показать другим пример умения трезво оценивать свое прошлое. Если мы не сделаем этого, шансов на то, что таким путем пойдут наши соседи, будет гораздо меньше", — предостерегает польский историк.