В МВД назвали документы, необходимые для поездок за границу на авто

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Украинцы с 11 июня смогут воспользоваться безвизовым режимом и без дополнительных осложнений путешествовать по Европе. В связи с этим Главный сервисный центр МВД назвал перечень документов, которые необходимы жалеющим владельцам авто путешествовать по Европе на машине.
Так, для путешествия за границу на автомобиле необходимо иметь:
— национальное водительское удостоверение (следует обратить внимание, что водительское удостоверение должно соответствовать международным требованиям, в частности, в случае пользования национальным удостоверением водителя за рубежом, документ должен иметь срок действия);
— опознавательный знак Украины на транспортном средстве;
— договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
— свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на лицо, которое пересекает границу;
— государственный номерной знак на ТС.
Водителям следует помнить, что индивидуальные номерные знаки транспортных средств действительны только на территории Украины, за границу необходимо выезжать на государственных номерных знаках.
В случае отсутствия права собственности на транспортное средство, следует оформить документы для поездки за границу, для этого необходимо заявление владельца транспортного средства или документ, подтверждающий право пользования и либо распоряжения транспортным средством.
Лицам, осуществляющим поездку за границу, на период путешествия выдается свидетельство о регистрации на их имя. Свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, и документы, подтверждающие право пользования и либо распоряжения транспортными средствами, хранятся в сервисном центре МВД.
Выданное на период поездки за границу свидетельство о регистрации подлежит возврату соответствующему сервисному центру МВД не позднее 10 дней после возвращения из-за границы.
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Транспортные средства, на которые в соответствии с законом установлен временный запрет на снятие с учета (кроме транспортных средств, приобретенных в рассрочку), к поездкам за границу не допускаются.