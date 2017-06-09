В МВД назвали документы, необходимые для поездок за границу на авто

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Украинцы с 11 июня смогут воспользоваться безвизовым режимом и без дополнительных осложнений путешествовать по Европе. В связи с этим Главный сервисный центр МВД назвал перечень документов, которые необходимы жалеющим владельцам авто путешествовать по Европе на машине.

Так, для путешествия за границу на автомобиле необходимо иметь:

— национальное водительское удостоверение (следует обратить внимание, что водительское удостоверение должно соответствовать международным требованиям, в частности, в случае пользования национальным удостоверением водителя за рубежом, документ должен иметь срок действия);

— опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

— договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

— свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на лицо, которое пересекает границу;

— государственный номерной знак на ТС.

МВД Документы, необходимые для путешествия на за границу на авто

Водителям следует помнить, что индивидуальные номерные знаки транспортных средств действительны только на территории Украины, за границу необходимо выезжать на государственных номерных знаках.

В случае отсутствия права собственности на транспортное средство, следует оформить документы для поездки за границу, для этого необходимо заявление владельца транспортного средства или документ, подтверждающий право пользования и либо распоряжения транспортным средством.

Лицам, осуществляющим поездку за границу, на период путешествия выдается свидетельство о регистрации на их имя. Свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, и документы, подтверждающие право пользования и либо распоряжения транспортными средствами, хранятся в сервисном центре МВД.

Выданное на период поездки за границу свидетельство о регистрации подлежит возврату соответствующему сервисному центру МВД не позднее 10 дней после возвращения из-за границы.

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Транспортные средства, на которые в соответствии с законом установлен временный запрет на снятие с учета (кроме транспортных средств, приобретенных в рассрочку), к поездкам за границу не допускаются.