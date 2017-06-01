Украине сообщили, что может стать причиной приостановления безвиза

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости Украина. Украине не нужно переживать, что безвизовый режим с ЕС может быть приостановлен, в случае продолжения реформ в стране, заявил в четверг на пресс-конференции комиссар по политике соседства и вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан.

Официальный вестник ЕС 22 мая опубликовал решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз, оно вступит в силу с 11 июня.

"Мы должны радоваться, что есть безвизовый режим. Мы не должны спекулировать относительно использования положения о приостановке безвизового режима. Сейчас нет для этого никаких причин. Я надеюсь, они и не появятся… Если реформы и дальше будут продолжаться, то я не думаю, что будут причины о применении положения о приостановке", — сказал Хан.

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Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.