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    Навстречу безвизу. Польша вводит для украинцев плату за рабочую визу

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    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (473)

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    По данным местных СМИ, с 1 января 2018 каждое заявление будет стоить 30 злотых, примерно 7 долларов. Одной из основных целей правительственной реформы является создание эффективной системы контроля работников с востока, прибывающих в Польшу.
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Правительство Польши решило создать список находящихся в стране иностранцев и ввести плату за процедуру оформления рабочих виз для украинцев с 2018 года — каждое заявление обойдется в 30 злотых (около 7 долларов), сообщает "Польское радио".

    Трудовые мигранты
    REUTERS Christian Hartmann
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    "Rzeczpospolita информирует о правительственной реформе привлечения работников с востока. Изменения предусматривают, что процедура получения визы для работника из Украины, Белоруссии, России, Грузии, Молдавии и Армении не будет бесплатной. С 1 января 2018 каждое заявление будет стоить 30 злотых, примерно 7 долларов", — говорится в сообщении. 

    Отмечается, что одной из основных целей реформы является создание эффективной системы контроля работников с востока, прибывающих в Польшу. Легальность трудоустройства должны проверять Пограничная служба, Государственная инспекция труда и Учреждение социальных страхований. 

    В свою очередь Gazeta Polska пишет, что с июня начинает действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС — "значит, нам надо позаботиться о том, чтобы именно Польша стала той страной, которая в борьбе за человеческий капитал победит Западную Европу".

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    Ранее Пограничная служба Польши сообщила, что с началом функционирования безвизового режима между Украиной и Евросоюзом на польско-украинской границе вырастет число отказов во въезде, так как безвизовым режимом будут пытаться воспользоваться лица, которые ранее получили отказ еще на этапе получения визы.

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