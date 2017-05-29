МАУ проводит масштабную распродажу билетов в честь введения безвиза с ЕС

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Международные авиалинии Украины проведет распродажу более 30 тысяч авиабилетов в Европу в честь предстоящего введения безвизового режима с Европейским союзом, сообщает avianews.com.

"1 июня на сайте МАУ можно будет купить билеты по цене 1390 грн. в обе стороны на специальные рейсы для совершения однодневной поездки в день введения безвиза — 11 июня — из Киева в Брюссель или Вильнюс. В стоимость включен трансфер из и в аэропорты в Брюсселе и Вильнюсе, а также экскурсия в городах. 11 июня МАУ начнет однодневную распродажу 30 тысяч билетов в города Европы по цене 763 грн. в одну сторону. Совершить перелет по данной цене можно будет в период с 12 по 30 июня. Бронировать билеты также можно будет на сайте МАУ", — говорится в сообщении.

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Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.