В первый день безвиза украинцам будут помогать в аэропортах ФРГ

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В связи с введением Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины работники украинских консульств 11 июня прибудут в аэропорты Германии, чтобы оказать помощь соотечественникам в ​​случае возникновения осложнений при пересечении границы. Об этом в пятницу сообщает DW со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

Официальный вестник ЕС 22 мая опубликовал решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз, оно вступит в силу с 11 июня.

"На 11 июня 2017 — в течение дня — запланирован выезд и пребывание консульских должностных лиц, включая генерального консула в международном аэропорту города Мюнхен с целью обеспечения оперативных контактов с пограничными подразделениями федеральной полиции Германии в Баварии для реагирования на возможные осложнения при пересечении границы ЕС нашими соотечественниками в безвизовом порядке", — отметили в генеральном консульстве Украины в Мюнхене.

Выезды дипломатов в аэропорты течение первого дня действия безвизового режима запланированы также в других консульских округах. Помощь украинцам будут предоставлять также, в частности, в аэропортах Дюссельдорфа и Кельна, в которые осуществляются авиарейсы из Украины.

Как отмечается, украинские дипломатические учреждения уже установили оперативную связь с местными отделениями федеральной и земельной полиции Германии, осуществляющими пограничный контроль.

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Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.