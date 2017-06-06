Фонды Сороса предупредили Украину о возможной отмене безвиза с ЕС

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом приведет к росту потока нелегальных мигрантов, что может послужить причиной для пересмотра решения об отмене виз для граждан этой страны, говорится в подготовленном международными фондами Джорджа Сороса документе.

Как стало известно RT, фонды Сороса при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине провели исследование, по итогам которого подготовили документ о неконтролируемой миграции с Украины в ЕС и о причинах отказов во въезде.

"Необходимо практически в равной степени информировать граждан как Западной и Центральной Украины (где население более склонно к зарубежным поездкам), так и жителей восточных и южных регионов страны, обладающих меньшим опытом путешествий и, возможно, менее проинформированных о правилах пользования безвизовым режимом", — советуют авторы документа.

Кроме того, правительству Украины рекомендуется заняться улучшением экономической ситуации в стране, которая вынуждает граждан уезжать в ЕС. Так, по мнению авторов, одной из причин, по которой украинцы находятся на территории Евросоюза незаконно, стал кризис в Украине.

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Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.