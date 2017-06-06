наверх
06.06.201713:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Фонды Сороса предупредили Украину о возможной отмене безвиза с ЕС

    Тема:

    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (480)

    (обновлено: )32710
    Правительству Украины рекомендуется заняться улучшением экономической ситуации в стране, которая вынуждает граждан уезжать в Евросоюз. Одной из причин, по которой украинцы находятся на территории Евросоюза незаконно, стал кризис в Украине.
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Associated Press Mary Altaffer

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом приведет к росту потока нелегальных мигрантов, что может послужить причиной для пересмотра решения об отмене виз для граждан этой страны, говорится в подготовленном международными фондами Джорджа Сороса документе.

    Как стало известно RT, фонды Сороса при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине провели исследование, по итогам которого подготовили документ о неконтролируемой миграции с Украины в ЕС и о причинах отказов во въезде.

    Загранпаспорт
    УНИАН
    Где безвиз, там успех, а где визы – потери

    "Необходимо практически в равной степени информировать граждан как Западной и Центральной Украины (где население более склонно к зарубежным поездкам), так и жителей восточных и южных регионов страны, обладающих меньшим опытом путешествий и, возможно, менее проинформированных о правилах пользования безвизовым режимом", — советуют авторы документа.

    Кроме того, правительству Украины рекомендуется заняться улучшением экономической ситуации в стране, которая вынуждает граждан уезжать в ЕС. Так, по мнению авторов, одной из причин, по которой украинцы находятся на территории Евросоюза незаконно, стал кризис в Украине.

    Смотрите также: Безвиз для украинцев: сколько нужно денег для въезда в ЕС

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в Броварах
    Масштабный пожар на складах под Киевом
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Катар
    Дипломатическая блокада Катара
    Адам Осмаев
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева