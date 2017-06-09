Киевский паб "выставил пиво" депутатам Европарламента за безвиз

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Киевский пивной паб Beer Point устроил пиар-кампанию под девизом "Выставляемся за безвиз!", основными адресатами которой являются депутата Европейского парламента. Таким образом владельцы заведения решили отблагодарить европарламентариев за предоставление Украине безвизового режима.

"Beer Point от лица украинцев благодарит за предоставление Украине безвизового режима. Мы пригласили всех депутатов Европарламента на бесплатное пиво в наши пабы", — говорится в сообщении на официальной странице паба в Facebook.

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"Во-первых, мы прислали официальное письмо на имя председателя Европейского парламента Антонио Таяни, и теперь ждем его и еще 750 депутатов. Во-вторых, разместили приглашение на улицах Брюсселя возле здания Европарламента! Понимаем, что не все смогут приехать 11 июня, поэтому обещаем пожизненное бесплатное пиво всем депутатам Европарламента!" — добавили в заведении.

Facebook Beer Point Pub Рекламная кампания пивного паба

Напомним, 17 мая президент Европейского парламента Антонио Таяни подписал документ о предоставлении безвизового режима для граждан Украины. Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Украиной было подписано в Страсбурге (Франция).

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.