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    Украинские дипломаты выйдут на границу с Польшей в первый день безвиза

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    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (481)

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    В МИД Украины сообщили, что для контроля и мониторинга ситуации в пунктах пропуска через госграницу Польши 11 июня будет обеспечено присутствие консульских должностных лиц посольства Украины в Польше и генерального консульства Украины в Люблине.
    Новый международный пункт пропуска Угринов-Долгобычув
    УНИАН

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники посольства Украины в Варшаве и генерального консульства в Люблине будут присутствовать в пунктах пропуска через украинско-польскую границу в первый день действия безвизового режима Украины с ЕС для контроля ситуации, сообщил во вторник департамент консульской службы МИД.

    Загранпаспорт
    УНИАН
    Где безвиз, там успех, а где визы – потери

    Официальный вестник ЕС 22 мая опубликовал решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз, оно вступит в силу с 11 июня.

    "С целью контроля и мониторинга ситуации в пунктах пропуска через государственную границу Польши 11 июня с 08.00 до 15.00 по местному времени будет обеспечено присутствие консульских должностных лиц посольства Украины в Польше и генерального консульства Украины в Люблине", — говорится в сообщении департамента в Facebook.

    По данным ведомства, консулы будут присутствовать в ключевых пунктах пропуска "Дорогуск", "Зосин", "Медика", "Гребенное", "Корчева" и в международном аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве.

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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