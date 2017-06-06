Украинские дипломаты выйдут на границу с Польшей в первый день безвиза

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники посольства Украины в Варшаве и генерального консульства в Люблине будут присутствовать в пунктах пропуска через украинско-польскую границу в первый день действия безвизового режима Украины с ЕС для контроля ситуации, сообщил во вторник департамент консульской службы МИД.

Официальный вестник ЕС 22 мая опубликовал решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз, оно вступит в силу с 11 июня.

"С целью контроля и мониторинга ситуации в пунктах пропуска через государственную границу Польши 11 июня с 08.00 до 15.00 по местному времени будет обеспечено присутствие консульских должностных лиц посольства Украины в Польше и генерального консульства Украины в Люблине", — говорится в сообщении департамента в Facebook.

По данным ведомства, консулы будут присутствовать в ключевых пунктах пропуска "Дорогуск", "Зосин", "Медика", "Гребенное", "Корчева" и в международном аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.