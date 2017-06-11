Европа открывает для украинцев свои границы, отменяя визы

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Украинцы в ночь на воскресенье получат право путешествовать в страны Европейского союза без виз. Украине понадобилось 10 лет для того, чтобы завершить процесс либерализации визового режима с ЕС, власти расценивают этот шаг как большую победу страны на пути евроинтеграции. Президент Петр Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз "последним "прощай" советской и Российской империям".

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Туроператоры ожидают увеличения туристического потока украинцев в Европу. В то же время эксперты считают, что в связи со сложным экономическим положением не многим украинцам будут по карману европейские путешествия.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Первоначально Украина рассчитывала получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос в связи с необходимостью согласования механизма приостановки безвизового режима в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Власти неоднократно заявляли, что предоставление безвизового режима Киеву свидетельствует о "стратегической правильности" европейского выбора страны и необратимости курса на интеграцию в Европу.

"Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее "прощай" советской и Российской империям", — заявлял президент Петро Порошенко. По его словам, Киев только в рамках визовой либерализации с ЕС провел 144 реформы, и заверил, что "Украина совершенно решительно настроена на реформирование страны" в дальнейшем.

По мнению главы МИД Павла Климкина, отмена виз с Европейским Союзом — не повод для празднования, а сигнал для Украины двигаться дальше. По его мнению, сейчас целью Украины должно быть вступление в Европейский Союз и получение "всех преимуществ четырех свобод".

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников. В марте был принят механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.

Вместе с тем, комиссар по политике соседства и вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан, считает, что Украине не нужно переживать, что безвизовый режим с ЕС может быть приостановлен, если страна продолжит двигаться по пути реформ.

"Мы не должны спекулировать относительно использования положения о приостановке безвизового режима. Сейчас нет для этого никаких причин. Я надеюсь, они и не появятся… Если реформы и дальше будут продолжаться, то я не думаю, что будут причины о применении положения о приостановке", — сказал Хан.

Чтобы пересечь границу Евросоюза, украинцам необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого. У туриста также могут попросить копию обратного билета, брони гостиничного номера и показать наличные или выписку из банковской карты.

По состоянию на 24 мая 2017 года биометрические паспорта для выезда за границу получили около 3,5 миллиона граждан Украины — это около 8% всего населения страны. При этом за последний месяц биометрические паспорта получили около 100 тысяч человек.

По данным СМИ, если еще в начале мая в центрах по выдаче биометрических паспортов ажиотажа не было, то за последние две недели украинцам приходится занимать очередь для оформления паспортов с самого утра. К моменту открытия паспортных сервисов у дверей собираются до сотни человек. В связи с ажиотажным спросом время на оформление документа выросло с 15-20 минут до нескольких часов.

Несмотря на продолжающийся военный конфликт в Донбассе, жители неподконтрольных Киеву территорий также смогут получить биометрические паспорта. Однако, помимо паспорта гражданина Украины, им придется предоставить дополнительные документы, подтверждающие личность.

По словам главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, ему известно о так называемых турах из Донецка для оформление биометрических паспортов на подконтрольную Киеву территорию.

"Но в этих регионах не наблюдается огромного спроса. Самый большой ажиотаж на получение биометрического паспорта в Киеве и Киевской области, Харькове, Днепре, немного во Львове", — сказал он.