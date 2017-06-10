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    Общество

    Безвиз с ЕС: пересекать границу лучше на самолете или поезде – эксперт

    Тема:

    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (507)

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    Аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что в летний период более загруженное движение из Украины в страны ЕС, и безвизовый режим будет этому способствовать.
    Флаг Евросоюза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Уже в ночь с 10 на 11 июня двери Европейского союза открываются для Украины. Накануне Петр Порошенко запустил символический "таймер безвиза".

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    Решение ЕС по украинскому безвизову вступит в силу с 11 июня. Украина и Европа активно готовятся к визовой либерализации и «открытию» своих границ для украинских граждан.

    О возможном увеличении очередей на границах с ЕС рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

    "Думаю, тем кто будет путешествовать самолетом, будет немного легче за счет того, что меньшее количество людей будет пересекать границу сразу. Хотя и не всегда даже при пересечении границы самолетом есть определенные очереди к офицерам, пограничникам той страны, в которую человек едет, но все довольно легко проходится. А вот как раз во время других переходов, например, автобусом, на нашей границе могут быть очереди. Это связано не только с безвизовым режимом, но и с периодом отпусков, летом. Сейчас вообще более напряженное и загруженное движение из Украины в страны ЕС, и безвизовый режим будет этому способствовать. Также есть второй довольно приятный метод пересечения границы — это поезд, потому что сейчас есть несколько поездов, которые едут из Украины направления в страны ЕС", — отметила эксперт.

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