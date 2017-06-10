Климкин: безвиз - это "момент свободы и признания для украинцев"

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз к более амбициозным и стратегическим целям в развитии отношений. Об этом Климкин заявил во время выступления в Европейском Форуме Вахау в Австрии, передает пресс-служба МИД.

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"Демократическая и европейская Украина является неотъемлемой частью стабильности в Европе", — отметил Климкин.

В контексте завтрашнего вступления в силу режима безвизовых поездок в ЕС министр отметил, что безвиз — это "момент свободы и признания для украинцев".

"Это ощущение принадлежности к Европе означает для нас очень много", — подчеркнул министр.

На полях Форума министр провел ряд двусторонних переговоров с европейскими коллегами: Себастианом Курцем, Комиссаром ЕС Йоганнесом Ханом, и.о. премьер-министра Сербии Ивицей Дачичем, государственным министром Федеральной земли Бавария по делам Европы Беате Мерк, секретарем правительства Шотландии по вопросам иностранных дел Фионой Гислоп.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, начинает действовать безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.