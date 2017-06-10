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    Back in the USSR: Порошенко заверил, что Украина не вернется в СССР

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    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (502)

    (обновлено: )17403
    По словам Порошенко, Украина больше не вернется в Советский Союз: "Это будет уже окончательное "Прощай" Российской империи, и слова "Back in the USSR" мы будем слышать, лишь слушая Битлз".
    Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю запуска обратного отсчета до безвизового режима с ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Украина никогда больше не вернется в Советский Союз, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю запуска обратного отсчета до безвизового режима с ЕС, сообщает "112 Украина".

    Выступление Порошенко по поводу запуска обратного отсчета до безвиза с ЕС
    Видео со страницы Петра Порошенко в Facebook
    Обратный отсчет: выступление Порошенко по случаю безвиза с ЕС

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    "Это будет уже окончательное "Прощай" Российской империи, и слова "Back in the USSR" мы будем слышать, лишь слушая Битлз. Никогда Украина больше не вернется в Советский Союз, потому что мы — гордая и свободная демократическая нация – возвращаемся в семью европейских народов. Я горжусь, что нам это удалось", — заявил президент.

    Также Петр Порошенко добавил, что этому событию радуются герои Небесной сотни и герои АТО.

    Напомним, в субботу утром прошла церемония запуска символического "таймера безвиза" на площади перед Администрацией президента.

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