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    Паспортный ажиотаж: очереди за биометрикой в первый день безвиза

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (541)

    (обновлено: )27401
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    РИА Новости Украина
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    РИА Новости Украина
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    РИА Новости Украина
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    РИА Новости Украина
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    РИА Новости Украина
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    РИА Новости Украина
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    РИА Новости Украина
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    РИА Новости Украина
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    РИА Новости Украина

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    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что более четырех миллионов украинцев уже получили биометрические паспорта, которые нужны для безвизовых поездок в Евросоюз.

    Смотрите также: Первый день безвиза с ЕС: как это происходит

    "Более четырех миллионов граждан уже получили биометрические паспорта. Это опровергает то, что украинцам они не нужны. Уже 10% украинцев их имеют, и они необходимы для того, чтобы воспользоваться безвизовым режимом. Очередь желающих никак не сокращается. Но я хочу всех успокоить, прошу всех не волноваться, подчеркиваю, хватит на всех", — заявил Порошенко в субботу в ходе праздничного концерта по случаю вступления в силу безвизового режима.

    Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе советует украинцам оформлять биометрические паспорта в местных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), поскольку в этих учреждениях меньшие очереди. Об этом она сказала журналистам во время сопровождения первого "безвизового" поезда из Киева в польский Перемышль.

    "Сейчас хотела бы посоветовать немного терпения. Я думаю, что этот наплыв, волна, она пройдет, потому что действительно многие, наверное, до последнего момента ждали: ну что — будет, не будет, а вот тогда я пойду", — считает она, передает УНИАН.

    "И поэтому получилось, что сейчас Государственная миграционная служба не успевает справляться с таким количеством запросов, но, вместе с тем, я также знаю, не все граждане пользуются также возможностями ЦПАУ (центров предоставления административных услуг), у ЦПАУ тоже есть возможность делать биометрические паспорта. Там меньше очереди. Там, по-моему, это стоит немного больше, но уже можно выбирать: очередь или деньги", — сказала вице-премьер.

    Она выразила надежду, что "через несколько месяцев такого ажиотажа больше уже не будет".

    Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. 

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получили граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

    Некоторые международные и украинские эксперты ранее заявляли об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.

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