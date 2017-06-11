Паспортный ажиотаж: очереди за биометрикой в первый день безвиза

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что более четырех миллионов украинцев уже получили биометрические паспорта, которые нужны для безвизовых поездок в Евросоюз.

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"Более четырех миллионов граждан уже получили биометрические паспорта. Это опровергает то, что украинцам они не нужны. Уже 10% украинцев их имеют, и они необходимы для того, чтобы воспользоваться безвизовым режимом. Очередь желающих никак не сокращается. Но я хочу всех успокоить, прошу всех не волноваться, подчеркиваю, хватит на всех", — заявил Порошенко в субботу в ходе праздничного концерта по случаю вступления в силу безвизового режима.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе советует украинцам оформлять биометрические паспорта в местных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), поскольку в этих учреждениях меньшие очереди. Об этом она сказала журналистам во время сопровождения первого "безвизового" поезда из Киева в польский Перемышль.

"Сейчас хотела бы посоветовать немного терпения. Я думаю, что этот наплыв, волна, она пройдет, потому что действительно многие, наверное, до последнего момента ждали: ну что — будет, не будет, а вот тогда я пойду", — считает она, передает УНИАН.

"И поэтому получилось, что сейчас Государственная миграционная служба не успевает справляться с таким количеством запросов, но, вместе с тем, я также знаю, не все граждане пользуются также возможностями ЦПАУ (центров предоставления административных услуг), у ЦПАУ тоже есть возможность делать биометрические паспорта. Там меньше очереди. Там, по-моему, это стоит немного больше, но уже можно выбирать: очередь или деньги", — сказала вице-премьер.

Она выразила надежду, что "через несколько месяцев такого ажиотажа больше уже не будет".

Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны.

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получили граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

Некоторые международные и украинские эксперты ранее заявляли об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.