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    После введения безвиза с ЕС украинский паспорт поднялся в рейтинге

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    Европа открывает для украинцев свои границы (546)

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    Первую строчку в рейтинге занимают Германия и Сингапур. Жители этих стран имеют право на безвизовый въезд в 159 стран. Далее разместились Швеция и Южная Корея с безвизовым режимом с 158 странами.
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль в аэропорту Киев
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Украинский паспорт получил самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме стран Балтии, заняв 30 место в рейтинге паспортов мира, сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Facebook.

    После введения безвиза у украинцев на счету 119 безвизовых стран. Индивидуальный рейтинг украинского паспорта — 68, глобальный — 30.

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    Первую строчку в этом рейтинге занимают Германия и Сингапур. Жители этих стран имеют право на безвизовый въезд в 159 стран. Далее разместились Швеция и Южная Корея с безвизовым режимом с 158 странами. Дания, Италия, Финляндия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания, Япония, США занимают третье место с показателем в 157 безвизовых стран.

    В рейтинге Украина находится рядом с с островным государством Сент-Лусия — 29 место (120 стран) и Макао — 31 место (специальный административный район Китайской Народной Республики).

    Граждане России имеют возможность путешествовать без виз в 106 стран мира, поэтому паспорт РФ занимает 41 место.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

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