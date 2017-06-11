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    Общество

    В первый день безвиза в Евросоюз выехали почти 1,5 тыс украинцев

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    Европа открывает для украинцев свои границы (543)

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    Согласно информации, 73% украинцев пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска, 27% - в авиационных. Большинство - 65% - выехали в ЕС через украинско-польский участок.
    Пункт пропуска после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В первый день работы безвизового режима в страны Евросоюза без виз поехали более 1,4 тысячи граждан Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    Очередь за биометрическими паспортами
    РИА Новости Украина
    Паспортный ажиотаж: очереди за биометрикой в первый день безвиза

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    Как сообщается, очереди на границе не наблюдаются.

    "Завершается первый день безвиза. Украинцы в очередной раз продемонстрировали миру, что являются нацией вежливой: ни тебе очередей на границе, ни лишней суеты и скандалов. Итак, по состоянию на 19.00 границу в рамках безвиза пересекли чуть более 1400 наших соотечественников. 73% из них — в автомобильных пунктах пропуска, 27% — в авиационных. Большинство — 65% — выехали в ЕС через украинско-польский участок. Отказ, как и раньше, только один — за превышение срока пребывания в Дании", — написал Слободян в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

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