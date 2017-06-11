Волошин: НАТО уже не то

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Парламент Украины в четверг принял закон, который предусматривает законодательное определение членства страны в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики.

Законом предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и закрепить, что "основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

Действующий закон определяет, что одним из основных принципов внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью "достижения критериев, необходимых для членства в этой организации".

Документ также предлагает внести изменения в закон "Об основах национальной безопасности", закрепив в числе приоритетов национальных интересов Украины ее интеграцию в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в ЕС и в евроатлантическое пространство "с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора".

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Как считает политический эксперт Олег Волошин, сенсаций в решении ВР нет. Курс на западные институты был запрограммирован самим майданом.

"Решение коалиции относительно членства в НАТО абсолютно ожидаемо и закономерно. Нравится это или нет, но такую военно-политическую цель эта власть и обещала своим избирателям. Она не обещала такую долгую и беспросветную войну, дикие тарифы, коррупцию, языковые квоты, голосование чужими карточками за очень сомнительную медицинскую реформу и многое другое. За это ее и стоит в хвост и в гриву. А курс на западные институты был запрограммирован самим майданом. Потому спорить здесь не о чем. По этой теме спрашивать можно будет, когда в очередной раз сами эти институты дадут понять, что стучать в дверь разрешено, а вот открыть ее — нет", — написал он на свой странице в соцсети.

Как отметил Волошин, на конференции в Праге президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "НАТО больше не может служить удобным оправданием в спорах против больших европейских усилий в вопросах безопасности. США более не заинтересованы в том, чтобы гарантировать европейскую безопасность за нас". А это значит, что нет гарантий, что через 15 лет НАТО будет в том же виде.

"Мир стремительно меняется, и только у нас умудряются кормить избирателей перспективами вступления в НАТО или ЕС "не в ближайшие десять лет". А какие гарантии, что через 15 лет будет куда вступать? Вероятнее всего, НАТО в прежнем виде уже не будет. Прежнего коллективного запада уже нет. Британия и США выпали. Континентальная Европа ищет новую формулу движения вперед. В затянувшейся постбиполярной эпохе ставят точку", — подчеркивает Олег Волошин.