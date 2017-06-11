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    Первый день безвиза: границу Евросоюза пересекли более 1,3 тыс украинцев

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    Европа открывает для украинцев свои границы (539)

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    Согласно информации, большинство украинцев для путешествий использовали автомобильные пункты пропуска (71%), еще 29% отдали предпочтение воздушному сообщению.
    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Границу со странами Евросоюза без виз в первый день работы безвизового режима пересекли более 1,3 тысячи граждан Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в воскресенье вечером.

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    УНИАН
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    "Сегодня по состоянию на 17 часов границу со странами ЕС пересекли более 40 тысяч человек, из которых почти 8,2 тысячи граждан с биометрическими паспортами. В том числе более 1300 граждан Украины пересекли государственную границу со странами Европейского союза без виз", — говорится в сообщении.

    По данным Пограничной службы, большинство украинцев для путешествий использовали автомобильные пункты пропуска (71%), еще 29% отдали предпочтение воздушному сообщению.

    Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. 

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получили граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

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