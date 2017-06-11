Первый "безвизовый" поезд прибыл в Перемышль

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Перемышль прибыл первый поезд, на котором украинцы отправились из Киева в ЕС в рамках безвизового режима. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Безвизовый" поезд уже в Перемышле. Приветствуем в Польше, приветствуем в Европе", — написал украинский посол в Twitter.

При этом украинское интернет-издание LB.ua со ссылкой на своего польского корреспондента сообщило, что польские пограничники отказали во въезде одному пассажиру поезд "Киев — Перемышль" — им оказался украинский ребенок. Отмечается, что у матери ребенка был при себе действующий биометрический паспорт, в то время как у ребенка был документ старого образца, в котором не было необходимой визы. В результате мать ребенка, получившая право на проезд в Польшу, приняла решение вернуться с ним в Киев, сообщает издание.

Скриншот с сайта Twitter

Ранее сообщалось, что из Киева в польский Перемышль отправился первый "безвизовый" поезд. В поезде находились 40 украинских активистов, экспертов, аналитиков, художников и журналистов. Провожать поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева пришли представители украинского правительства и иностранные дипломаты.