Землянский: прибыль "Нафтогаза" формируется из субсидий

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

"Нафтогаз" впервые за пять лет отчитывается о чистой прибыли. В прошлом году компания заработала 22,5 миллиарда гривен. Тогда как 2015-й завершила с убытком в 35 миллиардов гривен. Такие данные независимого аудита предоставила компания Deloitte.

Согласно отчету, свыше 26 миллиардов гривен прибыли были получены за счет транзита газа через территорию Украины. Свыше 15 миллиардов гривен поступили от добычи газа, почти два миллиарда от нефтепереработки и более чем 1,5 миллиарда от транспортировки нефти.

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По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, впервые за десять лет в прошлом году холдинг не получал поддержки из госбюджета.

Данные о чистой прибыли "Нафтогаза" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

По вашему мнению, что является главной причиной того, что "Нафтогаз" после 35-миллиардных убытков в 2013 году, в 2016 году вышел в прибыль, причем в 22,5 миллиарда гривен?

— Это вопрос больше к финансистам, но насколько я понимаю, ключевым фактором роста дохода "Нафтогаза" стал рост тарифов. Хотя мы видим, что, даже несмотря на рост тарифов, чистая прибыль от продажи газа составила всего два миллиарда гривен. Дальше спрашивается — насколько эффективен менеджмент "Нафтогаза", что при валовом доходе от продажи в 20 с лишним миллиардов гривен чистая прибыль составила всего лишь два миллиарда. Основной объем доходов был получен за счет транзита российского газа, по поводу чего тут все время ведутся споры — так Россия у нас агрессор или торговый партнер. Потому что, когда речь заходит о покупке газа, то он оказывается у нас агрессор, когда речь идет о транзите российского газа, Россия у нас торговый партнер. Вот такая интересная штука. Тем не менее, основная львиная доля дохода "Нафтогаза", точнее даже чистая прибыль в 2016 году как раз произошла по причине роста транзита российского газа по украинской территории.

То есть говорить об обычных бизнес отношениях здесь не приходится?

— Знаете, тут очень интересный бизнес. Когда вы монополист на рынке, вы в десять раз повышаете тарифы, а потом удивляетесь, как у вас в разы возрастает прибыль. Действительно, это нужно быть просто гением бизнеса для того, чтобы реализовать такую схему. Тоже самое касается "Укргаздобычи". Там данные дают еще и за первый квартал текущего года, после того как НАК стал покупать газ "Укргаздобычи" по цене, привязанной к немецкому хабу. То есть она не должна быть ниже, чем цены на немецком хабе. То есть НАК выкупает у "Укргаздобычи" как раз вот по такой цене. В этом, кстати, и кроется манипуляция с тарифами и те лишние деньги, которые мы с вами как потребители газа вынуждены платить НАК "Нафтогаз Украины". После чего НАК как бы бодро рапортует о своих доходах, кстати, о довольно неплохих прибылях непосредственно для самих руководителей компании в результате такой деятельности.

В условиях транзита что-то изменилось или нет?

— Нет, условия транзита сохранились. Действует контракт 2009 года. А до тех пор, пока не будет решение Стокгольмского арбитража, ничего не поменялось. А вот для нас с вами как для потребителей произошло очень интересное изменение. Если я не ошибаюсь, в 2014 году, НКРЭ приняла постановление, которым изменялся принцип тарифообразования при транзите. Вместо стандартной схемы — тысячу кубов расчета при транспортировке тысячи кубов на сто километров, была принята система "вход-выход". Делалось это как бы под "Газпром", чтобы "Газпром" платил больше. Предполагаю, что где-то в 3,5 раза увеличится тариф для "Газпрома" для прокачки газа в направлении ЕС. Но в итоге "Газпром" проигнорировал такие инициативы украинской стороны, потому что контракты не могут быть в одностороннем порядке изменены и в результате продолжил работать по тем же ставкам, которые предусмотрены в контракте на транзит. А вот мы с вами как потребители вынуждены платить 12,5 долларов, когда газ, так называемый европейский, так называемый российский заходит в Украину и его поставщики вынуждены платить по системе "вход-выход". За вход в украинскую ГТС платится дополнительно 12 долларов, которые включают в последующем в тариф на газ и который оплачиваем мы с вами, практически все потребители Украины.

С 2009 года, если говорить, что в условиях транзита почти ничего не менялось, почему не было таких доходов раньше?

— Прибыль была. Проблема была в другом, что НАК выполнял социальную функцию в 2009 году. То есть НАК брал на себя эту нагрузку под низким тарифом, по которым газ реализовывался населению и предприятиям коммунальной энергетики. То есть безусловно, это была искривленная система, которую необходимо было трансформировать, но вопрос в скорости трансформации. У нас произвели эти революционные преобразования и мы видим сегодня заявления нардепов, в частности, представителя профильного комитета жилищно-коммунального хозяйства Алены Бабак, которая говорит, что в бюджете нужно было предусмотреть порядка 100 миллиардов гривен, а не 47, как это предусмотрено. То есть по большому счету, прибыль НАК "Нафтогаз Украины" дутая. Она формируется за счет субсидий, которые выплачиваются из субсидий. И когда НАК рапортует о том, что мы из бюджета ни копейки не получили, это чистой воды манипуляция, потому что деньги субсидионные, проходя из бюджета по системе, они идут в НАК "Нафтогаз Украины". В противном случае тогда объясните, зачем НАК привлекать кредит в "Укргазбанке", вот буквально сегодняшнее заявление, что НАК привлечет кредит в три с половиной миллиарда гривен для закупки газа, ведь НАК у нас безумно прибыльная компания. Зачем брать кредиты, их обслуживать, если можно работать со своими собственными деньгами, так сказать, и не платить проценты. Вот тут возникают достаточно интересные вопросы, то есть какова структура данной прибыли и какова доля субсидий в формировании прибыли НАК "Нафтогаз Украины".

Как "Нафтогаз" зарабатывает на добыче отечественного газа? Здесь мы видим 15 миллиардов гривен прибыли.

— Это прекрасно — схема, по которой зарабатывает НАК "Нафтогаз Украины". Если мы вспомним прошлогодние интервью главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, который сказал, что себестоимость добычи так, чтобы хватало на покрытие всех расходов "Укргаздобычи", то есть имеется в виду не только на операционную деятельность, но и на развитие добычи в Украине, необходимо минимум 50 долларов. То есть если мы возьмем по сегодняшнему курсу, это где-то порядка 1,3 тысячи гривен за тысячу кубометров. НАК же покупает газ в "Укргаздобыче" где-то по цене 4,8 тысячи с копейками. То есть практически в 3,5 раза дороже, чем необходимо, если бы мы говорили о том, что НАК выполняет социальную функцию, нужно превращать его в бизнес-корпорацию, которая в качестве основной своей цели имеет получение прибыли. А не обеспечение украинских граждан газом, кстати, очень цинично в самом заявлении "Нафтогаза" говорится о том, что НАК, несмотря на все тяжелые условия, продолжает быть надежным поставщиком украинского газа украинским гражданам. Это при том, что кроме НАК, по большому счету, на рынке никого нет, кто поставлял бы газ. Вот таким образом за счет того, что в три с половиной раза была увеличена закупочная цена для "Укргаздобычи", "Укргаздобыча" и НАК смогли отчитаться о невиданном росте доходов, о невиданном росте прибыльности работы. Безусловно, если вы товар продаете в три с половиной раза дороже, чем вы продавали его раньше, даже больше, потому что закупочная цена "Укргаздобычи" была еще ниже, то, естественно, вы можете отрапортовать о том невиданном кратном росте прибыльности и эффективности работы компании.

Какой прогноз вы бы дали на этот год?

— У меня очень неутешительные прогнозы, потому что у нас должна быть откорректирована цена и произойти это должно до конца июня. Я думаю, что в июле украинские граждане услышат крайне неприятные новости относительно того, какой будет цена на газ в грядущем отопительном сезоне. Потому что если исходить из колебаний рынка, к которому привязывается формирование тарифов для украинцев, то эта цена будет колебаться в пределах 8,3-8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров. Это уже с налогами, с транспортом, со всеми делами. Такой будет цена на газ для украинцев, если мы исходим из положений меморандума с МВФ, который был подписан украинскими руководителями, в том числе, и премьером Владимиром Гройсманом, который не так давно заявлял, что цена на газ не изменится ни на копейку. На восемь копеек или, если хотите, на 80 копеек за тысячу кубометров он уже изменился, когда было подписано 187 постановление в марте этого года. Если вы зайдете на сайт любой газораспределительной компании как "Киевгаз" или областной компании, вы с удивлением обнаружите, что цена на газ на сегодняшний день составляет уже не 6,879 тысячи гривен, как это было раньше за тысячу кубометров, а составляет 6,995 тысячи. Эти 80 гривен так интересно появились после манипуляций с абонентской платой: а давайте вернем туда, а давайте вернем назад и в конечном итоге мы получили уже дополнительные 80 гривен на тысячу кубометров, и к сожалению, это не конец. Поэтому, я думаю, что в середине лета нас ждет еще одно крайне неприятное известие по поводу тарифов. Безусловно, в отчете за 2017 год НАК "Нафтогаз" отрапортует о еще больших финансовых успехах, еще большей прибыли, которая была получена за счет украинских граждан.

Ранее экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире "ГС", что на сегодняшний день в государстве нет эффективной функции регулирования монополий, предоставляющих услуги ЖКХ.

А экономический эксперт Андрей Вигиринский в эфире "ГС" заявил, что в отношении жилищно-коммунальных услуг Украина идет в Европу только в отношении цены, а вопрос качества не подтягивает.