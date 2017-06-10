Эксперт: огромная прибыль "Нафтогаза" - не чудо, когда продаешь втридорога

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. "Нафтогаз" впервые за пять лет отчитался о чистой прибыли. В прошлом году компания заработала 22,5 миллиарда гривен. Тогда как 2015-й завершила с убытками в 35 миллиардов гривен. Это данные независимого аудита, проведенного компанией Deloitte.

Согласно отчету, более 26 млрд гривен прибыли компания получила за счет транзита газа через территорию Украины, более 15 млрд — от добычи газа, почти два миллиарда — от нефтепереработки, и более полутора миллиардов — от транспортировки нефти. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, впервые за десять лет холдинг в прошлом году не получал поддержки из госбюджета.

Как "Нафтогазу" удалось заработать на добыче отечественного газа, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"Это — прекрасная схема. Если мы вспомним прошлогоднее интервью Коболева, то он сказал, что себестоимость добычи в Украине, чтобы хватало на покрытие всех расходов "Укргаздобычи", необходимо минимум 50 долларов. По сегодняшнему курсу — это порядка 1300 гривен за тысячу кубометров. НАК же покупает газ у "Укргаздобычи" по цене 4800 с копейками — практически в 3,5 раза дороже, чем необходимо. Вот таким вот образом, за счет того, что в 3,5 раза была увеличена закупочная для "Укргаздобычи", она смогла, и "Нафтогаз" в том числе, они смогли отчитаться о невиданном росте доходов, невиданном росте прибыльности работы. Безусловно, если вы продаете товар в 3,5 раза дороже, чем раньше, даже больше, чем в 3,5 раза, то вы сможете отрапортовать о невиданном росте прибыльности", — пояснил Землянский.

Ранее Землянский заявил, что снижению объемов импорта газа поспособствовал обвал промышленности как основного потребителя.