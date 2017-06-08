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    "Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом", но не в России

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    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (562)

    (обновлено: )39627
    В "Нафтогазе" сообщили, что готовы для обсуждений с "Газпромом" в Брюсселе или другом городе Европейского Союза, но не в России.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" заявил, что "остаётся открытым" к переговорам с "Газпромом" в Брюсселе или другом городе ЕС, но не в России, сообщила в четверг пресс-служба компании.

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    Ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания готова вступить в переговоры с Украиной по поставкам газа после 2019 года и пригласил украинских коллег приехать в РФ для переговоров.

    "Переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" невозможны в Москве с 2014 года… В то же время "Нафтогаз" остается открытым для обсуждений с "Газпромом" в Брюсселе или другом городе Европейского Союза", — говорится в сообщении в ответ на заявление Медведева.

    "Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

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