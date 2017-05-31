наверх
31.05.201704:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина потеряла основного потребителя газа - Землянский

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (514)

    (обновлено: )57
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что снижению объемов импорта газа поспособствовал обвал промышленности как основного потребителя.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Второго сентября 2014 года Украина открыла реверсный маршрут из Словакии и уже два отопительных сезона вообще не покупает голубое топливо у России.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский: как ни крути, реверсный газ стоит Украине дороже российского

    По словам советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, за это время по реверсу Украина импортировала свыше 27 млрд кубометров газа. На сегодня импорт газа из Словакии в пункте Будинце составляет до 42,5 миллионов кубометров в сутки. Кроме Словакии, Украина импортирует газ из Венгрии и Польши.

    Кроме того, сообщается, что импорт газа в целом уменьшился в сравнении с 2015 годом на 32,7%. С чем это связано, рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Два фактора ключевых, которые повлияли падение объемов импорта, помимо потери территорий и конфликта на востоке страны. Первый фактор — это падение промышленности, обвал, я бы даже сказал, которая являлась основным потребителем импортного газа. И второй — это тарифы. То есть люди начинают уходить от газа, банально переходить на дрова, искать альтернативу", — заявил эксперт.

    Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров для реверса газа. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Микрофон
    Взять и запретить. Культурная война с РФ