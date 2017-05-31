Украина потеряла основного потребителя газа - Землянский

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Второго сентября 2014 года Украина открыла реверсный маршрут из Словакии и уже два отопительных сезона вообще не покупает голубое топливо у России.

По словам советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, за это время по реверсу Украина импортировала свыше 27 млрд кубометров газа. На сегодня импорт газа из Словакии в пункте Будинце составляет до 42,5 миллионов кубометров в сутки. Кроме Словакии, Украина импортирует газ из Венгрии и Польши.

Кроме того, сообщается, что импорт газа в целом уменьшился в сравнении с 2015 годом на 32,7%. С чем это связано, рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Два фактора ключевых, которые повлияли падение объемов импорта, помимо потери территорий и конфликта на востоке страны. Первый фактор — это падение промышленности, обвал, я бы даже сказал, которая являлась основным потребителем импортного газа. И второй — это тарифы. То есть люди начинают уходить от газа, банально переходить на дрова, искать альтернативу", — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров для реверса газа.