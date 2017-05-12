Землянский: ЧП в энергетике продлится до начала отопсезона

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины в очередной раз продлил чрезвычайные меры в энергетике сроком на месяц. Впервые в этом году чрезвычайные меры были введены с 17 февраля в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте и апреле действие этих мер было продлено.

Министр энергетики и угольной промышленности заверил, что за время действия чрезвычайных мер Украине удалось сэкономить 170 миллионов долларов на импорте угля.

"Речь идет о трех ключевых моментах, которые будут влиять на подготовку и прохождение Украиной отопительного сезона. Во-первых, это импорт антрацита из дальнего зарубежья в связи с блокадой Донбасса и потерей контроля над украинскими угледобывающими предприятиями. Ожидается, что правительство пересмотрит прогнозный баланс производства/потребления электроэнергии в пользу станций, работающих на угле марки Г. glavcom.ua ЧП в энергетике: электроэнергия может снова подорожать - эксперт

В результате, потребность страны до конца года в угле марки А должна составить не более 3 млн тонн, при прогнозе на начало года 5,2 млн. тонн.



Уже сегодня мы видим скандал, снова разгорающийся вокруг закупки Центрэнерго антрацитового угля по завышенным ценам", — сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

Кроме того, по словам эксперта, должен быть согласован график импорта до конца года, что позволит сформировать новый прогнозный баланс.

"В этом контексте речь также идет о пересмотре планов по добыче угля марки Г на территории Украины.



Последние три года отрасль катастрофически недофинансировалась и приоритет был отдан атомной генерации в ущерб развития тепловой, а также реструктуризации украинских шахт, в результате которой 2/3 угледобывающих предприятий должны были быть закрыты, а оставшиеся — выставлены на приватизацию.



Необходимо учитывать, что от момента принятия решения об увеличении добычи до поступления первой тонны проходит порядка 6 месяцев. Следовательно, пересмотр политики в угольной отрасли и график добычи угля, также должен находиться под постоянным контролем правительства", — отметил Землянский.

По его словам, третий момент — это переоборудование блоков Змиевской (Центрэнерго) и Приднепровской (ДТЭК) ТЭС на уголь марки Г. Также в планах компании ДТЭК перевод Криворожской ТЭС на уголь марки Г.

"Данные действия также будут иметь существенное влияние на подготовку к зиме. Поэтому ожидать окончания ЧП в энергетике до начала отопительного сезона не приходится", — заключил Землянский.

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