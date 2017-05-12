ЧП в энергетике: электроэнергия может снова подорожать - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Правительство Украины еще на месяц продлило действие чрезвычайного положения в энергетике. Это уже третье продолжение ограничительных мер.

В общем чрезвычайное положение в энергетике действует с 17 февраля и было введено в ответ на полное прекращение поставок антрацитового угля из неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик утверждает, что введение чрезвычайных мер позволило сэкономить более 1,5 миллиона тонн угля. Например, тепловые электростанции сократили потребление антрацита вдвое.

Целесообразность продления чрезвычайного положения в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

(публикуется на языке оригинала) REUTERS Gleb Garanich Не вопрос энергетики. Украина: одна, в обнимку с собственной трубой

Надзвичайні заходи подовжено за рішенням Кабміну. Що це означає для пересічних українських громадян, окрім того, що певний ризик віялових відключень все ж таки зберігається?

— Ні. Насправді не зберігається ніякого ризику віялових відключень. Відключеннями лякають ще з лютого, але їх жодного разу не було і їх і не буде. Це зроблено для того, щоб в ручному режимі приймати деякі оперативні рішення, щоб в нас менше працювала теплова генерація, як вже казав міністр, більше працювала інша. Ніякого впливу на кінцевих споживачів тут не буде.

А на промисловість впливає надзвичайний стан в енергетиці?

— Ні. Також не впливає, не має впливати і не буде впливати, я думаю. Тут, правда, міністр говорив про якусь економію, що зекономили 1,5 мільйонів тон чи скільки антрациту.

Справа в тому, що, може, і зекономили цей дорогий антрацит, але діє ця формула "Роттердам плюс", коли за українське вугілля і навіть за деяке зекономлене всі споживачі платять роттердамську ціну, ще до неї добавляють доставку в Україну і перевалку в портах.

Таким чином, хоча щось там по документах економиться, але тарифи в Україні зростали з 1 березня і з 1 липня, мабуть, знову подорожчає електроенергія.

На що ж воно впливає?

— З точки зору віялових відключень або безперебійності подачі електроенергії воно ні на кого не впливає. Тобто це просто для того, щоб можна було в операційному режимі вирішувати.

Сьогодні замість цієї антрацитової станції у нас більше електроенергії буде видавати "Енергоатом", ось для таких рішень технічних. Воно вплине на кінцевих споживачів рівно так само, як це вплинуло в квітні, а в квітні воно ніяк не вплинуло. Тому немає ніяких відключень, не буде ніяких відключень.

Наговорили багато страшилок, що ми помремо без цього антрациту, залишимось без світла. Нічого такого немає і не буде ніякої катастрофи. Це точно.

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— У нас збільшилось виробництво атомної електроенергії. У нас є понад 70% теплової генерації, яка працює на вугіллі газової групи. У нас є Укргідроенерго, яке працює на воді. У нас зараз весною багато води і Укргідроенерго багато виробляє електроенергії.

Окрім того, у нас закінчився опалювальний сезон і знизилось споживання електроенергії.

Вам не здається, що це не економія?

— Очевидно, що є якісь природні процеси. Очевидно, що якщо будувати нормальну енергетику і все планувати, планувати енергетичну незалежність, інші речі, то ніяких надзвичайних станів не потрібно.

Можна зробити так, щоб все працювало, все прорахувати. Тому, очевидно, існує багато перебільшень з приводу того, що ми без цього антрациту не зможемо прожити. У нас вже з початку тієї блокади пройшло понад чотири місяці, і якби була така потреба, вже давно можна було б по імпорту завести той антрацит. Але ми обходимось прекрасно без нього, тому створили якийсь культ антрациту, що без нього Україна не може жити.

Все можна зробити, можна скоротити його споживання.

Хто створив цей культ антрациту?

— Я думаю, що створили його ті, хто заробляли на поставках цього антрациту із зони АТО.

По-перше, це компанія ДТЕК, що в неї є дешевий антрацит, екологічно шкідливий і коштує 800 гривен, а вони закладались в тарифи тут всім споживачам по 1600, по 2000 гривень. Таким чином, виникає маржа близько 10 мільярдів гривен щороку, і всі споживачі ці надприбутки оплачували своїми тарифами.

Окрім того, у нас є регулятор — НКРЕКП, головою якого є Дмитро Вовк, який цю формулу "Роттердам плюс" придумав, є міністерство, уряд, є президент, зрештою, який призначає НКРЕКП, Дмитра Вовка. Всі робили вигляд, що нічого не розуміють, нічого не бачать.

В підсумку ми так от жили і хтось на цьому антрациті дуже сильно заробляв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що "потрібно продовжувати надзвичайні заходи, тому що ми маємо приймати оперативні управлінські рішення". Вочевидь, йдеться про ручний режим управління енергосистемою?

— Управлінське рішення — це те, щоб станції, які працюють на антрациті, працювали на мінімальному рівні, а видавав вказівки іншим видам генерації виробляти електроенергії більше.

Іншим видам генерації — це "Енергоатом", це Укргідроенерго і це теплова генерація, яка працює на вугіллі марки Г. Це мається на увазі, щоби був понижений видобуток електроенергії саме з антрацитових ТЕС.

Ми не можемо зробити висновок, що цей ручний режим управління, цей надзвичайний стан для когось передбачає фінансові вигоди?

— У нас, в принципі, тарифоутворення в енергетиці передбачає фінансові вигоди.

Коли в нас попридумували ці формули "Роттердам плюс", то це вже були фінансові вигоди понад 10 мільярдів гривень надприбутків в рік для теплової генерації. Тому, звичайно, є можливість для зловживання і наприклад, коли в нас діють надзвичайні стани в енергетиці.

Паралельно з тим ми підписуємо контракт на експорт електроенергії в Молдову і віддаємо свою електроенергію в Молдову, хоча це звучить парадоксально в той час, коли в нас діють надзвичайні заходи. І експортує в Молдову знову компанія ДТЕК Рината Ахметова.

Тому, очевидно, що є фінансові вигоди, очевидно, що деякі рішення можна приймати в інтересах споживачів, а не тільки в інтересах деяких бізнесменів.

Ваш прогноз: скільки триватиме цей надзвичайний стан?

— Я думаю, що декілька місяців він може тривати, тому що дуже повільно закуповується антрацит, тільки починає їхати в Україну, потім мають бути ремонти влітку на деяких станціях. Тому, я думаю, декілька місяців він буде тривати, але споживач в своїх оселях цього не відчує.

Напомним, сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что для обеспечения должного уровня безопасности на шахтах нужны большие инвестиции.

Также политолог Василий Мокан в эфире заявил, что решение Кабмина по торговле с ОРДЛО — недостаточный ответ на блокаду Донбасса, а эксперт Юрий Гаврилечко считает, что блокирования торговли не существует, это только пиар-акция.