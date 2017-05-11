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    Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике

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    О том, что правительство Украины решило продлить действие чрезвычайных мер на энергорынке на месяц, сообщил Владимир Гройсман. При этом он назвал соответствующее решение "непростым".
    Владимир Гройсман, 11 мая 2017
    twitter.com/d_stoliarchuk

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Кабинет министров вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике, сообщает пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

    Газовое хранилище. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Владимир Гройсман: Правительство на месяц продлило действие чрезвычайных мер на энергорынке, решение — непростое, но это испытание мы пройдем", — написал он в микроблоге в Twitter.

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    В Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте и апреле действие этих мер было продлено.

    Власти Украины планируют заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. 

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