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    Насалик назвал сумму, сэкономленную во время чрезвычайных мер в энергетике

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    Министр энергетики и угольной промышленности заверил, что за время действия чрезвычайных мер Украине удалось сэкономить 170 миллионов долларов на импорте угля.
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что чрезвычайные меры в энергетике Украины будут продлены и далее.

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    "Чрезвычайное положение дает максимальную экономию потребления антрацитовой группы…. Я думаю, что чрезвычайное положение будет продолжено для того, чтобы мы вышли на тот необходимый объем для осенне-зимнего периода", — сказал Насалик в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, за время действия чрезвычайных мер Украине удалось сэкономить 170 миллионов долларов на импорте угля.

    Напомним, в четверг  Кабинет министров Украины на заседании в четверг продлил еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита антрацита.

    На Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В последующем Кабмин уже дважды принимал решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго Украины, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.

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