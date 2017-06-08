"Нафтогаз": поставки российского газа в ЕС под угрозой без украинской ГТС

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Россия не сможет гарантировать бесперебойные поставки газа в Европу без украинской газотранспортной системы (ГТС), считают в НАК "Нафтогаз Украины".

"Без украинского "Прямого потока" (ГТС — Ред.) Россия не может гарантировать бесперебойную транспортировку собственного газа в Европу. Если хоть какая-то авария происходит с обходными подводными газопроводами "Газпрома", или когда спрос на газ в Европе внезапно меняется, украинская ГТС остается единственным путем бесперебойного обеспечения европейцев газом", — говорится в сообщении на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

По данным оператора украинской ГТС, компании "Укртрансгаз", объемы транзита российского газа в ЕС по территории Украины с начала года к началу июня выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего с начала года для "Газпрома" было транспортировано 38,26 миллиарда кубометров газа.

"Нафтогаз Украины"/Facebook, 08.06.2017

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обнародовало проект новой энергетической стратегии страны до 2035 года, из которой следует, что оно ожидает сохранения объемов транзита российского газа на уровне 50-80 миллиардов кубов в год до конца действия контракта с "Газпромом", но опасается их падения до 15-40 миллиардов ввиду реализации российской компанией альтернативных маршрутов транспортировки топлива.