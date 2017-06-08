наверх
08.06.201717:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Нафтогаз": поставки российского газа в ЕС под угрозой без украинской ГТС

    (обновлено: )29406
    В пресс-службе НАК отметили, что в случае аварии или изменения спроса на газ в Европе, "украинская ГТС остается единственным путем бесперебойного обеспечения европейцев газом".
    Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Россия не сможет гарантировать бесперебойные поставки газа в Европу без украинской газотранспортной системы (ГТС), считают в НАК "Нафтогаз Украины".

    Зажженная газовая конфорка
    УНИАН
    Неужели газ подешевеет? Соцсети о прогнозах Коболева

    "Без украинского "Прямого потока" (ГТС — Ред.) Россия не может гарантировать бесперебойную транспортировку собственного газа в Европу. Если хоть какая-то авария происходит с обходными подводными газопроводами "Газпрома", или когда спрос на газ в Европе внезапно меняется, украинская ГТС остается единственным путем бесперебойного обеспечения европейцев газом", — говорится в сообщении на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

    По данным оператора украинской ГТС, компании "Укртрансгаз", объемы транзита российского газа в ЕС по территории Украины с начала года к началу июня выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего с начала года для "Газпрома" было транспортировано 38,26 миллиарда кубометров газа.

    "Нафтогаз Украины"/Facebook, 08.06.2017

    "Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

    Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обнародовало проект новой энергетической стратегии страны до 2035 года, из которой следует, что оно ожидает сохранения объемов транзита российского газа на уровне 50-80 миллиардов кубов в год до конца действия контракта с "Газпромом", но опасается их падения до 15-40 миллиардов ввиду реализации российской компанией альтернативных маршрутов транспортировки топлива.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Флаг Катара
    Дипломатическая блокада Катара