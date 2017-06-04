Российский газ для Украины может подешеветь - "Нафтогаз"

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В случае возобновления сотрудничества с "Газпромом", российский газ для Украины будет дешевым. Его цена будет ниже той, которую сейчас "Нафтогаз" платит европейским компаниям. О таком заявил в программе на "5 канале" председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Читайте также: Соцсети: Шухевич или Ватутин – точка еще не поставлена

Коболев пояснил, что решение Стокгольмского арбитража кардинально меняет формулу цены на газ. Но говорить об окончательных цифрах ни один из участников процесса — ни российская, ни украинская стороны — не могут до обнародования окончательного решения трибунала.

Коболев сказал: "Формула кардинально изменена. Она будет и есть уже сейчас не только меньше той цены, которую от нас требует "Газпром". Но она и меньше, чем та цена, которую сейчас Украина платит за газ, который мы покупаем с европейского направления. То есть из всех возможных цен газа на украинском рынке, та формула, которую получили мы, сейчас является самой низкой".

Ранее сообщалось, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по значительно более низкой цене, чем в Европе.