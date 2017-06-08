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    Бортник: решение Стокгольмского арбитража и "политическая мухобойка"

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    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (561)

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    Решение Стокгольмского арбитража стало политическим инструментом, которым пытаются дискредитировать, понизить рейтинги, обвинить в сотрудничестве с РФ политиков, которые находятся в оппозиции, отмечает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Стокгольмский арбитраж 31 мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину.

    Украинская сторона заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева. Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.

    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко
    Качановская ждет. Стокгольмский арбитраж и Тимошенко

    При этом крупнейшая в парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) потребовала заслушать бывшего экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году, и рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения, заявил глава фракции Артур Герасимов.

    Политические последствия решения Стокгольмского арбитража на круглом столе в РИА Новости Украина проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Тимошенко комфортно в роли жесткой оппозиционерки"

    "В конечном итоге, очевидно, стало всем, что Украина окажется в минусе по итогам решения Стокгольмского арбитража. Если свести все балансы, то в той или иной мере Украина окажется в минусе и ей за виртуальные победы – в части контракта, которые и так не работают по большому счету, – (нужно будет) заплатить реальные деньги, реальные доллары. Заплатить долг в той или иной мере, который возникает перед "Газпромом", и который признал Стокгольмский арбитраж", – рассказал эксперт. 

    Кроме этого, сейчас возникают достаточно серьезные внешние и внутренние последствия, продолжил политолог, – "от этого решения, которого еще в полной мере никто не видел". 

    Бортник отметил, что власть пытается сместить информационный и политический акценты на Юлию Тимошенко, пытается сделать из нее козла отпущения. 

    "И вместо того, чтобы говорить, сколько Украина заплатит по итогам Стокгольмского арбитража, власть пытается рассказывать, насколько Юля виновата, что в 2009 году заключала соглашения. При том, что, конечно, и рыночная конъюнктура была другой, и контракт был достаточно стандартный", – заявил политэксперт. 

    Съезд Батькивщины в Киеве
    Украинское фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко. Значит, Янукович был прав?

    Само же решение, уверен он, стало "политической мухобойкой", которой пытаются дискредитировать, понизить рейтинги, обвинить в сотрудничестве с Россией политиков, которые находятся в оппозиции. 

    "Я не питаю никаких симпатий к Юлии Тимошенко, но ее пытаются сделать крайней в этом процессе", – подчеркнул политолог. 

    Власть наступает на те же грабли, что и власть Януковича, уверен Бортник: "и очевидно, что проигрывает эту борьбу, поскольку Тимошенко как раз и заинтересована в конструировании имиджа самой крутой, самой жесткой оппозиционерки – она комфортно себя чувствует в этой роли, и стратегически она будет переигрывать". 

    "Может сломать судебную тактику Украины против РФ"

    Упомянул эксперт и о внешнеполитическом аспекте решения в Стокгольме. По его мнению, решение Стокгольмского арбитража может еще больше разрушать внешнеполитическую стратегию Украины в отношении исков против РФ в международные суды. 

    "Решение Стокгольмского арбитража может стать Рубиконом, который покажет, что выиграть Украине иски против России в международных судах будет крайне сложно. Более того, во многих случаях подача исков приведет к еще большим негативным последствиям, чем просто не подача этих исков", – предупредил политолог. 

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    Получается, что Стокгольмский арбитраж по факту касается только экономических вопросов, но он ставит огромный знак вопроса в отношении внешнеполитической судебной стратегии Украины в ее работе против России, подытожил Руслан Бортник.

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