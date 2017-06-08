Бортник: решение Стокгольмского арбитража и "политическая мухобойка"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Стокгольмский арбитраж 31 мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину.

Украинская сторона заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева. Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.

При этом крупнейшая в парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) потребовала заслушать бывшего экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году, и рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения, заявил глава фракции Артур Герасимов.

Политические последствия решения Стокгольмского арбитража на круглом столе в РИА Новости Украина проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Тимошенко комфортно в роли жесткой оппозиционерки"

"В конечном итоге, очевидно, стало всем, что Украина окажется в минусе по итогам решения Стокгольмского арбитража. Если свести все балансы, то в той или иной мере Украина окажется в минусе и ей за виртуальные победы – в части контракта, которые и так не работают по большому счету, – (нужно будет) заплатить реальные деньги, реальные доллары. Заплатить долг в той или иной мере, который возникает перед "Газпромом", и который признал Стокгольмский арбитраж", – рассказал эксперт.

Кроме этого, сейчас возникают достаточно серьезные внешние и внутренние последствия, продолжил политолог, – "от этого решения, которого еще в полной мере никто не видел".

Бортник отметил, что власть пытается сместить информационный и политический акценты на Юлию Тимошенко, пытается сделать из нее козла отпущения.

"И вместо того, чтобы говорить, сколько Украина заплатит по итогам Стокгольмского арбитража, власть пытается рассказывать, насколько Юля виновата, что в 2009 году заключала соглашения. При том, что, конечно, и рыночная конъюнктура была другой, и контракт был достаточно стандартный", – заявил политэксперт.

Само же решение, уверен он, стало "политической мухобойкой", которой пытаются дискредитировать, понизить рейтинги, обвинить в сотрудничестве с Россией политиков, которые находятся в оппозиции.

"Я не питаю никаких симпатий к Юлии Тимошенко, но ее пытаются сделать крайней в этом процессе", – подчеркнул политолог.

Власть наступает на те же грабли, что и власть Януковича, уверен Бортник: "и очевидно, что проигрывает эту борьбу, поскольку Тимошенко как раз и заинтересована в конструировании имиджа самой крутой, самой жесткой оппозиционерки – она комфортно себя чувствует в этой роли, и стратегически она будет переигрывать".

"Может сломать судебную тактику Украины против РФ"

Упомянул эксперт и о внешнеполитическом аспекте решения в Стокгольме. По его мнению, решение Стокгольмского арбитража может еще больше разрушать внешнеполитическую стратегию Украины в отношении исков против РФ в международные суды.

"Решение Стокгольмского арбитража может стать Рубиконом, который покажет, что выиграть Украине иски против России в международных судах будет крайне сложно. Более того, во многих случаях подача исков приведет к еще большим негативным последствиям, чем просто не подача этих исков", – предупредил политолог.

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Получается, что Стокгольмский арбитраж по факту касается только экономических вопросов, но он ставит огромный знак вопроса в отношении внешнеполитической судебной стратегии Украины в ее работе против России, подытожил Руслан Бортник.