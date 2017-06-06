Неужели газ подешевеет? Соцсети о прогнозах Коболева

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Цены на газ в Украине… Большинство украинцев завершит эту фразу традиционным: "опять выросли". Но не теперь! В случае возобновления сотрудничества НАК "Нафтогаз Украины" с "Газпромом" цена на российский газ для Украины будет самой низкой. Об этом заявил сам председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, после решения Стокгольмского арбитража формулу расчета цены на газ пересмотрят, но о точных суммах говорить пока рано — все прояснится после оглашения финального вердикта.

Однако в украинском сегменте соцсетей столь радужным прогнозам верят неохотно: "Еще рано радоваться, суд еще привлечет к расчетной части специалистов по биржевой торговле энергоносителями, которые и сделают окончательные выводы". "Цена может только расти. В функции образования цены "гарвардские выпускники" Вовк и Коболев доказали математически что значение функции никогда не может быть ниже предыдущего. Против ГАРВАРДА не попрешь", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook