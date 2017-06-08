Землянский: Стокгольмский арбитраж, репутационные потери и транзит

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Стокгольмский арбитраж 31 мая принял промежуточное решение по встречным искам "Нафтогаза" и "Газпрома" по контрактам 2009 года. Это решение еще не опубликовано официально, но стороны его уже комментируют.

Так, в "Нафтогазе" заявили, что суд полностью отменил условие контракта "бери или плати", одобрил пересмотр цены на газ и признал неправомерным запрет на реэкспорт голубого топлива.

Что означает решение арбитража для Украины, проанализировал на пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперт в сфере энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский.

Он отметил, что относительно решения складывается абсурдная ситуация: обе стороны заявляют о своей "победе", но никто из них не предоставил документальных подтверждений своим заявлениям.

"Второй момент. Пытаются предать сугубо коммерческому спору политическую окраску – это особенность украинской политики. Если мы будем рассматривать ситуацию в контексте спора двух хозяйствующих субъектов, то никакой "перемоги" и "зрады" там по определению быть не может. Это коммерческие компании, которые не смогли переговорным путем прийти к консенсусу. И согласно действующему контракту они обратились к арбитру. Но это не решение суда: Стокгольмский арбитраж – это решение третейского судьи, чьи решения безусловно должны быть верифицированы национальными судами, как в России, так и в Украине. Во-вторых, эти решения могут быть оспорены сторонами. И, в-третьих, нужно понимать, что, не выполняя эти решения, компании несут больше репутационные риски, чем материальные", – рассказал эксперт.

При этом следует понимать, продолжил он, что политическая ситуация в стране, которая носит ярко выраженный антироссийский характер, не предполагает каких-либо продолжения экономических отношений с РФ: "поэтому ожидать, что после урегулирования спорных вопросов контракт возобновят – я совершенно не уверен".

Читайте также: Стокгольм и Тимошенко. Многим придется за многое ответить — депутат

Землянский рекомендует дождаться финансовых решений как по продажам газа, так и по транзиту и уже после этого говорить о реальных победах и неудачах сторон. Он также отметил, что не урегулированным остается вопрос долгов по поставленному в Украину газу в 2013-14 годам, как и нет ответа по претензиям "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзиту газа.

"Чем дальше, тем больше ситуация напоминает бракоразводный процесс, когда муж с женой никак не могут поделить имущество, кому что достанется. Потому что обычно после вынесения решения Стокгольмского арбитража стороны садятся за стол переговоров. Причем происходит это на уровне руководителей либо рабочих групп компаний. Вырабатывают какую-то совместную позицию, исходя из решения, и урегулируют спорный вопрос. То есть решение в Стокгольмском арбитраже – это не бои без правил, это поиск консенсуса во взаимоотношениях между двумя компаниями", – подчеркнул аналитик.

А самое главное, отметил Землянский, что после всех решений должен быть сформирован ответ: готова ли Украина продолжать отношения с "Газпромом" по закупке и, что еще важнее, по транзиту газа? Если же нет, Украина рискует оказаться на обочине транзитных потоков уже в 2019 году, подытожил эксперт.