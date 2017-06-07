наверх
07.06.201722:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Эксперт о решении Стокгольмского арбитража: Украина останется в минусе

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (559)

    (обновлено: )95350
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Украина окажется в минусе по итогам решения Стокгольмского арбитража.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Украине придется за виртуальные победы в части контракта, который и так не работает по большому счету, заплатить абсолютно реальные деньги, реальные доллары, заплатить долг в той или иной мере, который возникает перед "Газпромом", — заявил Руслан Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Читайте также: Стокгольм и Тимошенко. Многим придется за многое ответить — депутат

    Стокгольмский арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" по контракту на поставки газа в Украину. Украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева, в частности отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт и постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Бортник о решении Стокгольмского арбитража: Украина останется в минусе. Видео
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Флаг Катара
    Дипломатическая блокада Катара
    Донбасс. Архивное фото
    Донбасс: обострение на луганском направлении