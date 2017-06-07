Эксперт о решении Стокгольмского арбитража: Украина останется в минусе

"Украине придется за виртуальные победы в части контракта, который и так не работает по большому счету, заплатить абсолютно реальные деньги, реальные доллары, заплатить долг в той или иной мере, который возникает перед "Газпромом", — заявил Руслан Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Стокгольмский арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" по контракту на поставки газа в Украину. Украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева, в частности отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт и постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года.